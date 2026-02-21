Mujer es acusada de asesinato en Seúl tras usar ChatGPT antes de envenenar bebidas

Una mujer de apellido Kim, de aproximadamente 20 años, fue remitida a la fiscalía bajo cargos de asesinato tras ser acusada de provocar la muerte de dos hombres al suministrarles bebidas mezcladas con medicamentos recetados, informó la comisaría de policía de Gangbuk, en Seúl.
De acuerdo con la investigación, la sospechosa habría administrado benzodiazepinas, fármacos que le fueron prescritos para tratar una enfermedad mental, en bebidas alcohólicas que entregó a las víctimas. Las autoridades indicaron que, antes de los hechos, la joven realizó búsquedas en ChatGPT relacionadas con los efectos de combinar pastillas para dormir con alcohol y las cantidades que podrían resultar peligrosas o mortales.
Según un investigador citado por medios locales, la mujer formuló preguntas reiteradas sobre los riesgos de mezclar medicamentos con alcohol, lo que fue considerado como un elemento clave para determinar la presunta intención criminal. Con base en ese historial digital, la policía decidió imputarla por asesinato y no por lesiones con resultado de muerte, figura que aplica cuando no existe intención directa de matar.
El primer hecho ocurrió la noche del 28 de enero, alrededor de las 9:24 p.m., cuando la sospechosa ingresó a un motel en Suyu-dong, distrito de Gangbuk, acompañada de un hombre de unos 20 años. Dos horas después salió sola del lugar. El hombre fue hallado sin vida al día siguiente, alrededor de las 6:00 p.m., en una habitación del establecimiento.
Un segundo caso se registró el 9 de febrero en otro motel del mismo distrito, donde, según las autoridades, la mujer utilizó el mismo método contra otro hombre de edad similar, quien también falleció.
Las investigaciones revelaron además que en diciembre del año pasado la sospechosa habría intentado un hecho similar en el estacionamiento de una cafetería en Namyangju, provincia de Gyeonggi.
En esa ocasión, un hombre perdió el conocimiento tras ingerir una bebida presuntamente mezclada con medicamentos, pero sobrevivió.
Kim compareció el 12 de febrero ante el Tribunal del Distrito Norte de Seúl para una audiencia relacionada con la orden de arresto. Durante los interrogatorios, admitió haber mezclado su medicación psiquiátrica en bebidas que entregó a las víctimas, aunque negó haber tenido la intención de causarles la muerte.
La policía realizó evaluaciones psicológicas y entrevistas especializadas con apoyo de un perfilador para determinar su perfil conductual. Los resultados podrían ser considerados por la fiscalía en el desarrollo del proceso judicial.
Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente los hechos.