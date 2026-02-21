Mujer es acusada de asesinato en Seúl tras usar ChatGPT antes de envenenar bebidas

De acuerdo con la investigación, la sospechosa habría administrado benzodiazepinas, fármacos que le fueron prescritos para tratar una enfermedad mental, en bebidas alcohólicas que entregó a las víctimas. Las autoridades indicaron que, antes de los hechos, la joven realizó búsquedas en ChatGPT relacionadas con los efectos de combinar pastillas para dormir con alcohol y las cantidades que podrían resultar peligrosas o mortales.