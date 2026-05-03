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Niña de cuatro años y su familia mueren en voraz incendio en Tamaulipas

El fuego consumió en minutos la vida de cinco integrantes de una familia en Tamaulipas, sin darles tiempo de escapar. El hecho ha conmocionado al país

  • Actualizado: 03 de mayo de 2026 a las 14:32
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El fatal incendio de una vivienda dejó como saldo la muerte de cinco integrantes de una familia, entre ellos Ilian Alejandra, una niña de apenas cuatro años. El siniestro se registró la madrugada de este domingo en la comunidad del Fraccionamiento Praderas, en la ciudad de Matamoros, en el Estado de Tamaulipas. A continuación los detalles de la tragedia.

Foto: redes sociales
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De acuerdo con el reporte de las autoridades, las víctimas fueron identificadas como Juan Manuel, de 69 años; Norma Alicia Márquez, de 55; Cecilia Estefanía, de 26, y Erick Alejandro, de 24. La pequeña Ilian Alejandra de 4 años, completa el penoso conteo de esta familia que no logró salir con vida del incendio.

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Según informe, el fuego comenzó a consumir la vivienda sin que ninguno de sus habitantes se percatara a tiempo. Para cuando el humo y las llamas se hicieron visibles desde el exterior, ya era demasiado tarde para escapar.

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Fueron los vecinos quienes dieron la voz de alarma. El pánico se apoderó del sector al ver el intenso fuego y al escuchar, desde adentro, los desesperados intentos de las víctimas por salir.

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Al arribar al lugar, los elementos de Protección Civil y los paramédicos de la Cruz Roja se encontraron ante una escena devastadora. Las llamas habían avanzado con tal rapidez que nada pudieron hacer para salvar a las víctimas.

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Los bomberos trabajaron para controlar el incendio y lograr el acceso al interior de la vivienda.

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Una vez extinguido el fuego, los cuerpos de los cinco integrantes de la familia fueron rescatados y trasladados al Servicio Médico Forense para los procedimientos de ley.

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En la escena también fue encontrada una mascota que tampoco logró sobrevivir al siniestro.

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El operativo de atención movilizó a múltiples corporaciones de emergencias que acordonaron la zona para resguardar la escena y evitar la presencia de curiosos mientras se realizaban las labores de recuperación.

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Las autoridades iniciaron de inmediato las investigaciones para determinar el origen exacto del incendio. Hasta el momento, no se ha descartado ninguna hipótesis y los peritajes continúan en curso.

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La comunidad del Fraccionamiento Praderas quedó en estado de conmoción. Vecinos que conocían a la familia expresaron su dolor ante la gran pérdida.

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El caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades competentes, quienes esperan que los resultados periciales arrojen luz sobre las circunstancias exactas de esta tragedia que enlutó a toda una colonia.

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