Niña de cuatro años y su familia mueren en voraz incendio en Tamaulipas

El fatal incendio de una vivienda dejó como saldo la muerte de cinco integrantes de una familia, entre ellos Ilian Alejandra, una niña de apenas cuatro años. El siniestro se registró la madrugada de este domingo en la comunidad del Fraccionamiento Praderas, en la ciudad de Matamoros, en el Estado de Tamaulipas. A continuación los detalles de la tragedia.