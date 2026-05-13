Iba a ver a su familia: Nelson Portillo, menor hondureño que murió tras golpe de calor en un tren

Nelson Davián Portillo Martínez, un adolescente hondureño originario de La Masica, Atlántida, murió dentro de un vagón de tren en Laredo, Texas, tras un episodio de extrema exposición al calor mientras intentaba llegar nuevamente a Estados Unidos para reencontrarse con su familia.
Portillo Martínez era el mayor de sus dos hermanos y vivió junto a su familia en Estados Unidos entre 2016 y 2025, hasta que regresaron a Honduras.
Para 2026, su familia había decidido emprender nuevamente el viaje hacia el norte, con destino final en la ciudad de Atlanta, Georgia, donde ya contaban con amistades y vínculos previos.
Sin embargo, el recorrido se truncó en algún punto de la ruta migratoria. Según los reportes, Nelson se separó de su madre y de su hermano menor mientras transitaban por territorio mexicano, quedando desde entonces sin acompañamiento familiar directo.
Desde ese momento, se sabe que el menor continuó su trayecto junto a otro hondureño identificado como Josué Cerón Valdez y otros migrantes mexicanos, cuyos nombres no han sido revelados oficialmente por las autoridades.
De acuerdo con Zamora, el padre de Nelson, quien permanece en Honduras, ya inició los trámites para obtener una visa humanitaria que le permita viajar a Estados Unidos con el fin de gestionar la repatriación del cuerpo de su hijo.
Mientras tanto, la madre y el hermano del menor se encuentran en México, donde mantienen contacto con autoridades consulares para avanzar en la identificación formal del cuerpo y los procedimientos de repatriación hacia Honduras.
El hallazgo ocurrió el domingo 10 de mayo, cuando trabajadores de la empresa ferroviaria Union Pacific realizaban una inspección de rutina en un depósito en Laredo, Texas. Dentro de un vagón encontraron los cuerpos sin vida de varios migrantes.
Las investigaciones iniciales apuntan a que la causa probable de muerte fue hipertermia, es decir, golpe de calor, debido a temperaturas que superaron los 105 grados Fahrenheit dentro del vagón, sin ventilación ni condiciones mínimas de supervivencia.
La médica forense del condado de Webb, Corinne Stern, informó mediante un comunicado que la autopsia realizada a una de las víctimas femeninas confirmó la causa de muerte por golpe de calor, mientras continúan los análisis en el resto de los cuerpos.
Entre las víctimas identificadas también estaba Denis Isaías Anariba Herrera, de 24 años, originario de El Negrito, Yoro.
Las autoridades forenses de Estados Unidos confirmaron además la presencia de cuatro ciudadanos mexicanos entre los fallecidos, entre ellos una mujer de 29 años y dos hombres de 45 y 56 años, mientras el caso continúa bajo investigación por posibles vínculos con tráfico de personas.