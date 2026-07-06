Murió "Panchito", el lorito que había sido rescatado tras los terremotos en Venezuela

Tras más de una semana bajo los escombros que dejaron los devastadores terremotos en Venezuela, el loro "Panchito" fue rescatado con vida; sin embargo, falleció a causa de sus graves heridas.
El domingo -5 de julio-, autoridades y equipos de rescate que participaron en su recuperación confirmaron la muerte de "Panchito", quien se volvió viral tras su emotivo rescate.
El ave había sido rescatada días antes por los Bomberos del Estado de Miranda durante las labores de búsqueda entre los escombros de un edificio colapsado en el estado La Guaira.
Panchito pasó nueve días atrapado bajo los restos de la estructura afectada por el doble evento sísmico que impactó la zona a finales de junio.
El lorito permaneció sin alimento ni agua, hasta que fue localizado con vida por los equipos de emergencia que trabajaban en la zona, pero con algunas heridas.
El momento del rescate fue grabado y compartido en redes sociales, donde generó gran ternura al ver cómo los miembros del equipo le hablaban al ave.
“Vaya mi niño, sobreviviste. Estás vivo, Panchito”, eran las palabras que decían mientras le daban agua.
Bomberos que participaron en la operación relataron que el loro reaccionó al recibir agua tras ser extraído de los escombros, mientras se enfocaban en la búsqueda de personas desaparecidas.
Panchito habría sido el único sobreviviente de un apartamento completamente destruido, según los reportes difundidos por los equipos de emergencia.
Pese a que el loro recibió atención básica por parte de los bomberos, el domingo se confirmó su fallecimiento.