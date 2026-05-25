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Muertos, desaparecidos e inundaciones: caos tras las lluvias en China

China afronta cada año episodios de lluvias intensas, crecidas repentinas y deslizamientos durante la temporada de precipitaciones en zonas montañosas y rurales

  • Actualizado: 25 de mayo de 2026 a las 08:16
Muertos, desaparecidos e inundaciones: caos tras las lluvias en China
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Al menos nueve personas murieron y otras 11 permanecen desaparecidas tras las lluvias "extremas" registradas el pasado fin de semana en el distrito de Yongchuan. Aquí las fotos:

Foto: Captura de video
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Personas muertas y desaparecidas, calles inundadas y carros flotando es el escenario que se observa tras las lluvias registradas en el distrito de Yongchuan, en el término municipal de la localidad central china de Chongqing, informó la agencia estatal Xinhua.

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El nuevo balance corresponde a la mañana del lunes, mientras las labores de búsqueda y emergencia continuaban en la zona afectada, según las autoridades de Yongchuan.

 Foto: Captura de video
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Los mandos de control de inundaciones de Chongqing y del distrito de Yongchuan activaron sus protocolos y enviaron al lugar a más de 400 efectivos de seguridad pública, gestión de emergencias y bomberos para participar en las tareas de rescate.

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Ante la crecida de algunos ríos de la localidad, las autoridades trasladaron de forma preventiva a 168 personas en situación de riesgo y reubicaron de urgencia a otras 82.

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Las lluvias han impactado principalmente provincias como Hubei, Hunan, Jiangxi y Hainan, donde se activaron protocolos de emergencia.

 Foto: EFE
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En imágenes difundidas en redes sociales muestran calles completamente cubiertas por agua, vehículos parcialmente sumergidos y habitantes desplazándose entre zonas anegadas.

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Autoridades suspendieron clases, actividades comerciales y algunos servicios de transporte, mientras continúan las labores de evacuación como medida preventiva.

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Las autoridades centrales chinas enviaron a Chongqing 10,000 artículos de ayuda, entre ellos tiendas de campaña, camas plegables y lámparas de emergencia.

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El episodio se suma a las lluvias torrenciales registradas en los últimos días en otras zonas del centro de China, que han causado víctimas y daños en provincias como Hubei y Hunan.

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