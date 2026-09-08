Muere el influencer y empresario Igho “Tiny” Ubiribo después de una cirugía estética

La trágica muerte de Igho "Tiny" Ubiribo, un influyente empresario e influencer británico-nigeriano de 43 años, ha vuelto a acaparar titulares después de su fallecimiento en Tailandia.
Ubiribo, conocido en el ámbito digital como Denisi o Ego, se encontraba de viaje en Bangkok junto a su esposa, Danielle Simba Allen, cuando decidió someterse a una intervención estética.
En una clínica cuyo nombre no ha sido revelado, el influencer recibió inyecciones de 40 mililitros de ácido hialurónico y lidocaína en su miembro viril.
Tras el procedimiento, Igho "Tiny" Ubiribo y su esposa asistieron a una sesión de masajes. Fue durante esta actividad cuando el empresario comenzó a experimentar un intenso dolor en el pecho, seguido de dos desmayos consecutivos.
Inmediatamente, fue trasladado en ambulancia al Hospital Sukhumvit, donde inicialmente pudo responder a las preguntas del personal médico.
Los médicos diagnosticaron una embolia pulmonar y recomendaron una tomografía computarizada urgente. Sin embargo, Igho "Tiny" Ubiribo perdió el conocimiento antes de que el examen pudiera realizarse.
Fue trasladado a cuidados intensivos, donde el equipo médico luchó por reanimarlo durante más de una hora, pero lamentablemente falleció.
Un examen post mortem realizado en el Reino Unido reveló la presencia de material celular en los pulmones de Igho "Tiny" Ubiribo que coincidía con el ácido hialurónico utilizado en el procedimiento estético.
A partir de esta contundente prueba, la forense Jean Harkin concluyó que Igho Ubiribo murió a causa de una embolia pulmonar provocada directamente por la intervención estética.
Igho "Tiny" Ubiribo era una figura prominente en las redes sociales, donde acumulaba alrededor de 185,000 seguidores en Instagram. Utilizaba sus plataformas para mostrar su lujoso estilo de vida, que incluía propiedades de alto valor y viajes exóticos a distintas partes del mundo.