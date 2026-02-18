Miércoles de Ceniza congrega a centenares de fieles en Honduras y otros países

Centenares de creyentes asistieron desde primera hora de la mañana de este miércoles -18 de febrero- a los diferentes templos en sus países, incluyendo Honduras.
En la Basílica de Suyapa, el arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher, impuso la ceniza en la frente de los católicos que asistieron a la misa, mientras compartía su mensaje.
“Recuerda que polvo eres y en polvo te has de convertir”, fueron parte de las palabras pronunciadas por Nácher.
La ceniza que se coloca en la frente de los creyentes está elaborada con las palmas del anterior Domingo de Ramos, las cuales se guardan hasta el Miércoles de Ceniza.
Esta misma práctica se desarrolla en otros países del mundo, entre ellos, República Dominicana, Guatemala y Bolivia, donde los creyentes no se pierden la actividad religiosa.
Este rito da inicio a la Cuaresma, periodo de cuarenta días de preparación espiritual hacia la Semana Santa y la Pascua.
Los feligreses asisten a la misa de imposición de ceniza y, antes de concluir, forman largas filas para ser marcados por la máxima autoridad del templo.
Durante la jornada litúrgica se realiza un llamado a vivir este tiempo de Cuaresma con espíritu de conversión, oración y solidaridad con los más necesitados.
Además, invitan a los fieles a practicar el ayuno, la limosna y la reconciliación como caminos para fortalecer la fe y la vida comunitaria.