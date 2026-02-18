  1. Inicio
Miércoles de Ceniza congrega a centenares de fieles en Honduras y otros países

Centenares de creyentes acudieron desde tempranas horas a los templos para participar en la imposición de la ceniza, rito que marca el inicio de la Cuaresma

  • Actualizado: 18 de febrero de 2026 a las 12:00
1 de 10

Centenares de creyentes asistieron desde primera hora de la mañana de este miércoles -18 de febrero- a los diferentes templos en sus países, incluyendo Honduras.

 Foto: Suyapa Medios
2 de 10

Centenares de creyentes asistieron desde primera hora de la mañana de este miércoles -18 de febrero- a los diferentes templos en sus países, incluyendo Honduras.

 Foto: Suyapa Medios
3 de 10

En la Basílica de Suyapa, el arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher, impuso la ceniza en la frente de los católicos que asistieron a la misa, mientras compartía su mensaje.

 Foto: Suyapa Medios
4 de 10

“Recuerda que polvo eres y en polvo te has de convertir”, fueron parte de las palabras pronunciadas por Nácher.

 Foto: Suyapa Medios
5 de 10

La ceniza que se coloca en la frente de los creyentes está elaborada con las palmas del anterior Domingo de Ramos, las cuales se guardan hasta el Miércoles de Ceniza.

 Foto: Agencia EFE
6 de 10

Esta misma práctica se desarrolla en otros países del mundo, entre ellos, República Dominicana, Guatemala y Bolivia, donde los creyentes no se pierden la actividad religiosa.

Foto: Agencia EFE
7 de 10

Este rito da inicio a la Cuaresma, periodo de cuarenta días de preparación espiritual hacia la Semana Santa y la Pascua.

 Foto: Agencia EFE
8 de 10

Los feligreses asisten a la misa de imposición de ceniza y, antes de concluir, forman largas filas para ser marcados por la máxima autoridad del templo.

Foto: Agencia EFE
9 de 10

Durante la jornada litúrgica se realiza un llamado a vivir este tiempo de Cuaresma con espíritu de conversión, oración y solidaridad con los más necesitados.

Foto: Agencia EFE
10 de 10

Además, invitan a los fieles a practicar el ayuno, la limosna y la reconciliación como caminos para fortalecer la fe y la vida comunitaria.

 Foto: Agencia EFE
