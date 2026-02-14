Menos parejas y más amor propio: San Valentín se reinventa en EE UU

"Creo que refleja cambios en la forma en que se comercializa San Valentín. Antes se posicionaba como una celebración del amor romántico, pero este enfoque deja a muchos consumidores al margen. Al ampliar su significado, los profesionales interesados en aprovechar esta festividad para vender productos pueden atraer a un segmento mucho más amplio de consumidores para que compren y participen", explica a EFE Ike Silver, experto en conducta del consumo y profesor en la Universidad del Sur de California.