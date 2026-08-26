Mal tiempo y accesos afectados: se complica búsqueda de desaparecidos en China tras riada

Un responsable de la división militar del municipio de Shigatse explicó a medios estatales que el borde de la zona cubierta por el flujo de lodo se encuentra a unos 2,5 kilómetros del puerto fronterizo de Gyirong, el área más afectada, y que los sedimentos alcanzan cerca de 1,5 metros de espesor en algunos puntos, lo que dificulta el avance de los equipos y de la maquinaria.