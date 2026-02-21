Maestra muere en Georgia tras choque provocado por migrante que huía del ICE

La muerte de una maestra de educación especial en el estado de Georgia, Estados Unidos, ha generado conmoción y cuestionamientos en torno a un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de que un migrante guatemalteco intentara evadir a agentes federales y provocara un choque fatal en las afueras de Savannah.
El hecho ocurrió a menos de un kilómetro de la Escuela Herman W. Hesse K-8, cuando Óscar Vásquez López, de 38 años, presuntamente aceleró su vehículo tras detenerse inicialmente ante una señal de los agentes migratorios. De acuerdo con información oficial, el conductor era buscado para ejecutar una orden de deportación emitida en 2024 por un juez de inmigración.
Según la portavoz del ICE, Lindsay Williams, Vásquez López realizó una vuelta en U, cruzó un semáforo en rojo y terminó impactando contra otro automóvil. “¿Persecución? No diría eso. Lo siguieron hasta que chocó”, declaró la funcionaria al precisar que el trayecto fue corto y que el caso continúa bajo investigación.
Como resultado del impacto, falleció Linda Davis, maestra de educación especial del sistema escolar Savannah-Chatham. La docente se dirigía a su centro de trabajo cuando ocurrió el accidente. Aunque los estudiantes no tenían clases por el feriado del Día de los Presidentes, el personal docente había sido convocado.
La directora del centro educativo, Alonna McMullen, lamentó la pérdida y destacó la trayectoria profesional de la maestra. En un mensaje difundido a la comunidad escolar, señaló que Davis dedicó su carrera a apoyar a sus estudiantes y que su labor dejó una huella en la institución.
Imágenes captadas por cámaras de seguridad y divulgadas por el medio local WTOC-TV muestran una camioneta pick-up roja circulando a alta velocidad frente al centro educativo, seguida segundos después por vehículos con luces intermitentes.
Las autoridades confirmaron que el automotor involucrado en el choque coincide con el que aparece en los videos.
Tras el accidente, Vásquez López fue detenido y enfrenta cargos por homicidio vehicular, conducción imprudente y manejar sin licencia válida. Su defensa, a cargo de un defensor público, solicitó que el caso sea ventilado en los tribunales y no en la opinión pública.
El caso ocurre en un contexto de debate sobre los operativos migratorios ejecutados durante la administración del presidente Donald Trump, particularmente en lo relativo a la coordinación con autoridades locales.
El alcalde de Savannah, Van Johnson, cuestionó si la tragedia pudo haberse evitado y expresó su preocupación por la falta de comunicación con las ciudades en este tipo de acciones.
En la misma línea, el presidente de la Junta de Comisionados del condado Chatham, Chester Ellis, señaló que la policía local no fue informada previamente del operativo.