Madre es detenida en Miami tras quemar con cera de vela a sus dos hijas

Una mujer de 26 años fue detenida en Miami-Dade luego de que las autoridades descubrieran videos publicados en Instagram en los que derramaba cera caliente de una vela sobre las manos de sus dos hijas, de 3 y 6 años, además de provocar intencionalmente un incendio en la cocina de su vivienda.
La sospechosa fue identificada como Meliza Campos-Sánchez, quien enfrenta cargos por incendio provocado en primer grado, abuso infantil y dos cargos de negligencia infantil. La investigación comenzó el domingo 16 de agosto, cuando equipos de Miami-Dade Fire Rescue acudieron a una vivienda ubicada en el área de Southwest 95th Avenue tras recibir una alerta por un incendio.
Un investigador determinó que el fuego habría sido provocado de manera intencional mediante una llama abierta, líquidos inflamables y materiales combustibles. Las llamas ocasionaron daños menores en la cocina. Durante las diligencias, los investigadores localizaron grabaciones publicadas por Campos-Sánchez en Instagram.
En uno de los videos, según el reporte policial, la mujer aparece utilizando una vela para dejar caer cera caliente sobre su propio cuerpo y posteriormente sobre las manos de sus dos hijas pequeñas. En otra grabación, aparece utilizando una máscara plateada antes de rociar un líquido sobre prendas colocadas en el piso de la cocina y prenderles fuego.
Los investigadores encontraron posteriormente en la vivienda materiales quemados, una máscara plateada, un encendedor y una botella plástica que presuntamente contenía alcohol para fricciones.
La hija mayor también habría contado a los investigadores lo que presenció dentro de la vivienda. De acuerdo con su relato, ella y su hermana estaban cerca cuando su madre habría iniciado el fuego en la cocina y posteriormente lo apagó con agua.
Más tarde, según la investigación y los videos publicados en Instagram, Campos-Sánchez llevó a las menores a la cocina y utilizó una vela para derramarles cera caliente.
El caso llegó a conocimiento de las autoridades después de que una amiga de Campos-Sánchez alertara a Yusniel Cue, padre de las menores, sobre los videos publicados en Instagram.
Cue acudió a la vivienda y encontró en el lugar a agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade y personal de bomberos. Posteriormente asumió el cuidado de sus dos hijas.
Según documentos relacionados con el caso, el padre también habría expresado previamente preocupación por el estado emocional de su esposa y por la seguridad de las menores.
Campos-Sánchez fue trasladada inicialmente a un centro médico para una evaluación de salud mental y posteriormente ingresó al Centro Correccional Turner Guilford Knight.
Durante una audiencia judicial, un juez ordenó que la mujer no tuviera contacto con sus dos hijas y determinó que permaneciera detenida mientras avanza el proceso.
Las niñas quedaron bajo el cuidado de su padre mientras las autoridades continúan investigando el incendio y los hechos registrados en las publicaciones de la mujer.