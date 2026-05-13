Investigan muerte de estudiante de 16 años tras comer tamales en un velorio en El Salvador

Kimberly Cecilia Peñate Cruz, era una estudiante de segundo de bachillerato de 16 años, perdió la vida el pasado martes 12 de mayo en circunstancias misteriosas, poco después de haber ingerido un tamal en un velorio al que asistió en la localidad de Ahuachupán, en la República de El Salvador. A continuación los detalles.
La joven residente de la localidad del cantón El Portillo en San Lorenzo, se trasladó hacia una zona entre Jujutla y Guaymango para participar en las honras fúnebres de una persona conocida.
Tal como se acostumbra en el lugar, las familias dolientes ofrecen alimentos para quienes les acompañan en el acto. En este caso, los afligidos repartieron tamales; Kimberly recibió dos.
De acuerdo con el relato de familiares, no transcurrió mucho tiempo cuando la menor comenzó a sentirse mal. Expresó que tenía un intenso dolor de estómago, seguido de continuo vómito.
Ante la gravedad de los síntomas y un evidente deterioro respiratorio, Kimberly fue trasladada de urgencia esa noche (lunes 11 de mayo) hacia el Hospital Nacional Dr. Jorge Mazzini Villacorta, en la ciudad de Sonsonate.
A pesar de que el personal médico brindó atención inmediata, la condición de la estudiante del Instituto Cornelio Azenon Sierra era sumamente delicada. Tras luchar por su vida durante varias horas, la joven falleció en la madrugada del pasado martes 12 de mayo, dejando a su familia sumida en el dolor.
El caso ha generado una profunda conmoción, no solo por la juventud de la víctima, sino por la velocidad con la que ocurrió el desenlace.
Kimberly soñaba con convertirse en doctora para salvar vidas, una meta que se vio truncada abruptamente tras asistir a un evento que, paradójicamente, honraba la memoria de otro fallecido.
La familia Peñate, devastada por la pérdida, ha sido enfática al solicitar una investigación exhaustiva por parte de las autoridades salvadoreñas. Ellos sostienen que los síntomas aparecieron justo después de comer los tamales, lo que sugiere una intoxicación alimentaria severa o, en el peor de los escenarios, un posible envenenamiento.
Hasta el momento, Medicina Legal ha realizado los exámenes correspondientes, aunque el dictamen forense oficial aún no ha sido revelado. El entierro de la menor se llevó a cabo a las 2:00 de la tarde del miércoles 13 de mayo.