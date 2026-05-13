Investigan muerte de estudiante de 16 años tras comer tamales en un velorio en El Salvador

Kimberly Cecilia Peñate Cruz, era una estudiante de segundo de bachillerato de 16 años, perdió la vida el pasado martes 12 de mayo en circunstancias misteriosas, poco después de haber ingerido un tamal en un velorio al que asistió en la localidad de Ahuachupán, en la República de El Salvador. A continuación los detalles.