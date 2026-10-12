Intentó huir con peluca y una niña en brazos: Jorlan, el sospechoso de 16 homicidios en Brasil

En los últimos días, las autoridades de Brasil le dieron captura a un hombre identificado como Jorlan Lopes da Silva, de 33 años, por suponerlo responsable de 16 homicidios registrados desde mayo de 2026 en Brasil. ¿Podría haber más asesinatos? A continuación, los detalles.
La aprehensión de Jorlan ocurrió en el municipio de Mulungu, Estado de Paraíba, en los últimos días de septiembre, mientras intentaba escapar disfrazado de mujer y con una niña en brazos de apenas dos años, según el reporte de las autoridades.
Los agentes manifestaron que la menor no tiene ningún vínculo con el individuo, y que tras la captura la pusieron a salvo.
El reporte policial indica que Lopes había logrado escapar del cerco policial y esconderse en una zona boscosa, donde recibió ropa femenina y hasta una peluca, con la finalidad de huir sin ser reconocido.
Sin embargo, el sospechoso fue descubierto por los agentes policiales, quienes le dieron captura inmediata.
Tras su detención, el individuo reveló que su primer homicidio lo cometió cuando apenas tenía 13 años.
Cuando un policía le preguntó sobre cuántos asesinatos había cometido, respondió: "No puedo darte esa cifra porque, si tuvieras que adivinar, bueno, muchos. Unos 80 homicidios, creo que sí", manifestó mientras sonreía.
A pesar de su confesión, las autoridades hasta ahora han logrado reunir elementos que lo vinculan a 16 asesinatos cometidos desde mayo de 2026.
Según las autoridades, de confirmarse que es responsable de las decenas de muertes que menciona, Jorlan pasaría a ser el "mayor asesino en serie" en la historia de Brasil.
Mientras las autoridades de Brasil tratan de reconstruir el historial de homicidios, el sospechoso continúa en prisión preventiva.