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Indonesia localiza semihundido a barco naufragado que deja 6 muertos y 129 desaparecidos

El barco de pasajeros fue localizado semihundido en Indonesia tras naufragar el domingo 13, con seis muertos, 129 desaparecidos y 108 rescatados

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 08:50
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Los equipos de emergencia de Indonesia han localizado con la cubierta hundida y el casco flotando al barco de pasajeros cuyo naufragio, la madrugada del domingo 13 de septiembre, dejó seis muertos, 129 desaparecidos y 108 rescatados, según el balance provisional publicado este lunes 14.

 Foto: EFE
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Imágenes aéreas tomadas por la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (Basarnas) muestran a la embarcación, en la que viajaban 243 personas (213 pasajeros y 30 tripulantes), prácticamente hundida con las olas golpeando los restos que aún permanecen en la superficie.

 Foto: EFE
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El ferri 'Virgo Transport 8', que realizaba la ruta entre las ciudades de Surabaya -en la isla de Java- y Banjarmasin -en el sur de Borneo- y que dejó de transmitir su posición en la madrugada del domingo 13, fue localizado a unas 80 millas náuticas al suroeste de la población de Banjarmasin, en el sur de la isla de Borneo.

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En el momento en el que la tripulación emitió la alerta de emergencia el barco ya se encontraba "escorado" y afrontaba "condiciones meteorológicas adversas", indicó Basarnas.

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Los rescatistas han recuperado seis cuerpos sin vida, mientras que el operativo de búsqueda y rescate trata de localizar a 129 desaparecidos.

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Los responsables de la agencia de rescate en Banjarmasin señalaron a EFE que, de acuerdo con el registro de embarque, todas las personas a bordo eran indonesios.

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En la misión participan 17 barcos y cinco aeronaves en un área más acotada del mar de Java, indican los rescatistas.

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Los accidentes marítimos son comunes en Indonesia debido a infraestructuras precarias, la sobrecarga de pasajeros y mercancías, el cumplimiento laxo de las normas de seguridad y las inclemencias meteorológicas.

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El barco es uno de los principales medios de transporte en el archipiélago indonesio, formado por más de 17,000 islas y con una población de más de 270 millones de habitantes.

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En 2018, más de 150 personas se ahogaron cuando un ferri se hundió en uno de los lagos más profundos del mundo, en la isla de Sumatra, en uno de los peores accidentes de este tipo de la historia reciente del país.

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