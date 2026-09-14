Indonesia localiza semihundido a barco naufragado que deja 6 muertos y 129 desaparecidos

El ferri 'Virgo Transport 8', que realizaba la ruta entre las ciudades de Surabaya -en la isla de Java- y Banjarmasin -en el sur de Borneo- y que dejó de transmitir su posición en la madrugada del domingo 13, fue localizado a unas 80 millas náuticas al suroeste de la población de Banjarmasin, en el sur de la isla de Borneo.