Al menos diez muertos en Sinaloa antes de una marcha por la paz en México

Al menos diez personas fueron asesinadas en el estado mexicano de Sinaloa (noroeste) en la víspera de la 'marcha por la paz' realizada este domingo 13 de septiembre, al cumplirse dos años del recrudecimiento de la violencia en la región por la guerra interna entre facciones del Cartel de Sinaloa, que ha dejado más de 3,000 muertos.