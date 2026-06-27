  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

Por una herencia mató a su tío y cargó su cuerpo por las calles en República Dominicana

Conmoción en Cuero Duro: en video quedó captado un hombre mientras cargaba el cadáver de su tío hacia su vivienda, donde posteriormente procedió a decapitarlo

  • Actualizado: 27 de junio de 2026 a las 15:32
Por una herencia mató a su tío y cargó su cuerpo por las calles en República Dominicana
1 de 12

Recientemente, un hombre fue captado mientras cargaba el cuerpo de su tío en la comunidad de Cuero Duro, en la provincia de Espaillat, en República Dominicana, después de haberle arrebatado la vida con un arma blanca. ¿Lo mató por una herencia? Esto es lo que se sabe del caso.

Foto: cortesía redes sociales
Por una herencia mató a su tío y cargó su cuerpo por las calles en República Dominicana
2 de 12

La víctima fue identificada como Ramón Arístides López Núñez, de 67 años de edad.

Foto: cortesía redes sociales
Por una herencia mató a su tío y cargó su cuerpo por las calles en República Dominicana
3 de 12

Mientras que el homicida fue identificado como Juan Alberto Díaz López, de 34 años, quien fue detenidos por agentes de la Policía Nacional de República Dominicana.

Foto: cortesía redes sociales
Por una herencia mató a su tío y cargó su cuerpo por las calles en República Dominicana
4 de 12

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el móvil del crimen estaría relacionado con la distribución con conflictos familiares por la posesión de bienes heredados.

 Captura de pantalla
Por una herencia mató a su tío y cargó su cuerpo por las calles en República Dominicana
5 de 12

Vecinos informaron que Juan Alberto mató a su tío con un arma blanca. Tras cometer el crimen, el hombre fue captado en video mientras cargaba el cadáver por las calles de la localidad hacia su propia vivienda.

 Captura de pantalla
Por una herencia mató a su tío y cargó su cuerpo por las calles en República Dominicana
6 de 12

Los vecinos manifestaron que luego siguió golpeando el cadáver con un palo, en un episodio de ira. Lo que más causó conmoción fue que Juan Alberto le terminó cortando la cabeza a su propio tío tras haberlo matado.

 Captura de pantalla
Por una herencia mató a su tío y cargó su cuerpo por las calles en República Dominicana
7 de 12

A tan solo horas del crimen, cuerpos de seguridad llegaron hasta la zona y capturaron al hechor, quien intentó huir al ver a los uniformados frente a la casa en la que estaba.

Captura de pantalla
Por una herencia mató a su tío y cargó su cuerpo por las calles en República Dominicana
8 de 12

Miembros de Medicina Forense también arribaron al lugar para realizar el levantamiento y traslado del cuerpo hacia la morgue para efectos de autopsia.

 Captura de pantalla
Por una herencia mató a su tío y cargó su cuerpo por las calles en República Dominicana
9 de 12

La Policía Nacional informó que el detenido permanece bajo custodia y será presentado próximamente ante el Ministerio Público, instancia que determinará los fines legales correspondientes en su contra

 Captura de pantalla
Por una herencia mató a su tío y cargó su cuerpo por las calles en República Dominicana
10 de 12

Mientras tanto, las autoridades continúan investigando las circunstancias específicas del caso que ha conmocionado al país.

Captura de pantalla
Por una herencia mató a su tío y cargó su cuerpo por las calles en República Dominicana
11 de 12

Los restos mortales de la víctima ya fueron entregados a sus familiares para el respectivo velatorio y sepelio.

Foto: cortesía redes sociales
Por una herencia mató a su tío y cargó su cuerpo por las calles en República Dominicana
12 de 12

Familiares y habitantes de la comunidad piden a las autoridades que dejen caer todo el peso de la ley sobre el autor del crimen.

Captura de pantalla
Cargar más fotos