Por una herencia mató a su tío y cargó su cuerpo por las calles en República Dominicana

Recientemente, un hombre fue captado mientras cargaba el cuerpo de su tío en la comunidad de Cuero Duro, en la provincia de Espaillat, en República Dominicana, después de haberle arrebatado la vida con un arma blanca. ¿Lo mató por una herencia? Esto es lo que se sabe del caso.
La víctima fue identificada como Ramón Arístides López Núñez, de 67 años de edad.
Mientras que el homicida fue identificado como Juan Alberto Díaz López, de 34 años, quien fue detenidos por agentes de la Policía Nacional de República Dominicana.
De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el móvil del crimen estaría relacionado con la distribución con conflictos familiares por la posesión de bienes heredados.
Vecinos informaron que Juan Alberto mató a su tío con un arma blanca. Tras cometer el crimen, el hombre fue captado en video mientras cargaba el cadáver por las calles de la localidad hacia su propia vivienda.
Los vecinos manifestaron que luego siguió golpeando el cadáver con un palo, en un episodio de ira. Lo que más causó conmoción fue que Juan Alberto le terminó cortando la cabeza a su propio tío tras haberlo matado.
A tan solo horas del crimen, cuerpos de seguridad llegaron hasta la zona y capturaron al hechor, quien intentó huir al ver a los uniformados frente a la casa en la que estaba.
Miembros de Medicina Forense también arribaron al lugar para realizar el levantamiento y traslado del cuerpo hacia la morgue para efectos de autopsia.
La Policía Nacional informó que el detenido permanece bajo custodia y será presentado próximamente ante el Ministerio Público, instancia que determinará los fines legales correspondientes en su contra
Mientras tanto, las autoridades continúan investigando las circunstancias específicas del caso que ha conmocionado al país.
Los restos mortales de la víctima ya fueron entregados a sus familiares para el respectivo velatorio y sepelio.
Familiares y habitantes de la comunidad piden a las autoridades que dejen caer todo el peso de la ley sobre el autor del crimen.