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Hay 34 desaparecidos: accidente de avión en Colombia deja decenas de muertos y heridos

La aeronave, con 125 personas a bordo, cayó y se incendió poco después de despegar. Las labores de rescate continúan en una zona de difícil acceso

  • Actualizado: 23 de marzo de 2026 a las 16:41
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Al menos 34 personas permanecen desaparecidas tras el accidente de un avión militar Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), ocurrido en el departamento de Putumayo, donde además se reportan víctimas mortales y decenas de heridos.

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La aeronave, que transportaba a 125 personas, se precipitó a tierra pocos minutos después de despegar desde Puerto Leguízamo con destino a Puerto Asís.

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Tras el impacto, el avión se incendió en una zona selvática de difícil acceso, lo que ha complicado las labores de rescate.

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De acuerdo con reportes oficiales, al menos ocho personas han fallecido y 83 resultaron heridas, de las cuales 14 se encuentran en estado crítico.

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Mientras tanto, continúa la incertidumbre sobre el paradero de 34 ocupantes que aún no han sido localizados.

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Entre los pasajeros viajaban 112 miembros del Ejército Nacional, 11 tripulantes de la Fuerza Aérea y dos policías, según informaron autoridades.

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Las labores de búsqueda y evacuación se desarrollan con apoyo de la Armada Nacional, la Defensa Civil y habitantes de la zona, quienes acudieron al lugar tras el accidente para auxiliar a los sobrevivientes.

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Debido a las limitaciones de acceso por tierra, los heridos están siendo trasladados por vía aérea a ciudades cercanas.

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Mientras que aeronaves medicalizadas y helicópteros han sido desplegados para reforzar la atención de emergencia.

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El accidente ocurrió alrededor de las 9:50 de la mañana, cuando la aeronave presentó una falla poco después de despegar, según los primeros informes de la Fuerza Aérea.

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El Ministerio de Defensa indicó que no existen indicios de que el siniestro haya sido provocado por un ataque, aunque las causas continúan bajo investigación.

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Hay 34 desaparecidos tras accidente de avión militar en Colombia que deja muertos y decenas de heridos

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