Hay 34 desaparecidos: accidente de avión en Colombia deja decenas de muertos y heridos

Al menos 34 personas permanecen desaparecidas tras el accidente de un avión militar Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), ocurrido en el departamento de Putumayo, donde además se reportan víctimas mortales y decenas de heridos.
La aeronave, que transportaba a 125 personas, se precipitó a tierra pocos minutos después de despegar desde Puerto Leguízamo con destino a Puerto Asís.
Tras el impacto, el avión se incendió en una zona selvática de difícil acceso, lo que ha complicado las labores de rescate.
De acuerdo con reportes oficiales, al menos ocho personas han fallecido y 83 resultaron heridas, de las cuales 14 se encuentran en estado crítico.
Mientras tanto, continúa la incertidumbre sobre el paradero de 34 ocupantes que aún no han sido localizados.
Entre los pasajeros viajaban 112 miembros del Ejército Nacional, 11 tripulantes de la Fuerza Aérea y dos policías, según informaron autoridades.
Las labores de búsqueda y evacuación se desarrollan con apoyo de la Armada Nacional, la Defensa Civil y habitantes de la zona, quienes acudieron al lugar tras el accidente para auxiliar a los sobrevivientes.
Debido a las limitaciones de acceso por tierra, los heridos están siendo trasladados por vía aérea a ciudades cercanas.
Mientras que aeronaves medicalizadas y helicópteros han sido desplegados para reforzar la atención de emergencia.
El accidente ocurrió alrededor de las 9:50 de la mañana, cuando la aeronave presentó una falla poco después de despegar, según los primeros informes de la Fuerza Aérea.
El Ministerio de Defensa indicó que no existen indicios de que el siniestro haya sido provocado por un ataque, aunque las causas continúan bajo investigación.
Hay 34 desaparecidos tras accidente de avión militar en Colombia que deja muertos y decenas de heridos