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Lo que debes saber sobre el despliegue de agentes de ICE en 14 aeropuertos de EE UU

El Gobierno de Estados Unidos desplegó este lunes a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los aeropuertos del país para aliviar la carga de trabajo de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, en inglés).

  • Actualizado: 23 de marzo de 2026 a las 14:41
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El zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, dijo este lunes que se enviarán oficiales del ICE a catorce aeropuertos estadounidenses. Conozca aquí mayores detalles.

 Fotos: EFE
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Entre ellos están el de Chicago-O' Hare, el John F. Kennedy y el de Newark -que operan para Nueva York-, el Internacional Southwest de Florida, el Louis Armstrong (Nueva Orleans) y el de Filadelfia y Pittsburgh, según la cadena CNN.

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Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) dijo a NBC News que Trump está "tomando medidas para desplegar a cientos de agentes del ICE en los aeropuertos que se ven afectados negativamente".

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También estaba previsto enviar a oficiales del ICE al aeropuerto de LaGuardia, en el distrito neoyorquino de Queens, pero este permanecerá cerrado hasta al menos las 14:00 hora local (18:00 GMT) tras la colisión entre un avión y un camión de bomberos en la pista.

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Homan explicó ayer que el ICE ayudará a la TSA "a hacer su trabajo en áreas que no requieren conocimientos especializados", como vigilar una salida, gestionar las colas o controlar las multitudes.

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Del mismo modo, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, calificó de "inaceptable" que "los trabajadores y los viajeros se vean convertidos en rehenes de juegos políticos".

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Los funcionarios de la TSA llevan sin cobrar desde febrero por el boicot demócrata contra la agresiva política migratoria del mandatario.

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El Senado rechazó el viernes, por quinta vez desde febrero, financiar al DHS que lleva en cierre parcial cinco semanas y del que dependen TSA y las agencias migratorias.

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