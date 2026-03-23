Lo que debes saber sobre el despliegue de agentes de ICE en 14 aeropuertos de EE UU

El zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, dijo este lunes que se enviarán oficiales del ICE a catorce aeropuertos estadounidenses. Conozca aquí mayores detalles.
Entre ellos están el de Chicago-O' Hare, el John F. Kennedy y el de Newark -que operan para Nueva York-, el Internacional Southwest de Florida, el Louis Armstrong (Nueva Orleans) y el de Filadelfia y Pittsburgh, según la cadena CNN.
Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) dijo a NBC News que Trump está "tomando medidas para desplegar a cientos de agentes del ICE en los aeropuertos que se ven afectados negativamente".
También estaba previsto enviar a oficiales del ICE al aeropuerto de LaGuardia, en el distrito neoyorquino de Queens, pero este permanecerá cerrado hasta al menos las 14:00 hora local (18:00 GMT) tras la colisión entre un avión y un camión de bomberos en la pista.
Homan explicó ayer que el ICE ayudará a la TSA "a hacer su trabajo en áreas que no requieren conocimientos especializados", como vigilar una salida, gestionar las colas o controlar las multitudes.
Del mismo modo, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, calificó de "inaceptable" que "los trabajadores y los viajeros se vean convertidos en rehenes de juegos políticos".
Los funcionarios de la TSA llevan sin cobrar desde febrero por el boicot demócrata contra la agresiva política migratoria del mandatario.
El Senado rechazó el viernes, por quinta vez desde febrero, financiar al DHS que lleva en cierre parcial cinco semanas y del que dependen TSA y las agencias migratorias.