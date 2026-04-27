Hallan a mujer bajo piedras en Nicaragua: el exnovio la estranguló por no volver con él

De acuerdo con las autoridades, la última vez que se la vio con vida fue la noche del 2 de abril, en la caseta del empalme El Granero, donde se habría encontrado con Ríos Duarte después de las 7:00 de la noche. En ese lugar, ella le dejó claro que no pensaba abandonar a su cónyuge actual para retomar la relación. Él, según la investigación, no la dejó irse.