Hallan a mujer bajo piedras en Nicaragua: el exnovio la estranguló por no volver con él

Maricela Gertrudis Duarte García, de 42 años, salió de su casa sin imaginar que nunca regresaría. Tenía dos hijos y una respuesta clara para su exnovio: no lo dejaría todo por regresar con él, una negativa que según las investigaciones le costó la vida. Sus restos mortales estaban bajo piedras. A continuación los detalles del caso que ha conmocionado a Nicaragua.
La fémina desapareció desde el Jueves Santo, pero sus restos mortales fueron hallados el pasado viernes 24 de abril, entre matorrales de la comarca Verónica Lacayo, en el municipio de Telica, departamento de León. Semienterrados debajo de piedras y en avanzado estado de descomposición.
El principal sospechoso es Francisco José Ríos Duarte, de 30 años, exnovio de la víctima, quien fue detenido horas antes del hallazgo del cuerpo. Las investigaciones continúan su curso.
La familia de Maricela Gertrudis interpuso la denuncia de su desaparición el lunes 6 de abril, cuatro días después de que fue vista por última vez. La búsqueda duró casi tres semanas.
De acuerdo con las autoridades, la última vez que se la vio con vida fue la noche del 2 de abril, en la caseta del empalme El Granero, donde se habría encontrado con Ríos Duarte después de las 7:00 de la noche. En ese lugar, ella le dejó claro que no pensaba abandonar a su cónyuge actual para retomar la relación. Él, según la investigación, no la dejó irse.
La Policía de León señala como móvil del crimen una "discordia de pareja". Según el informe policial, el acusado la agredió físicamente, la sujetó del cuello con ambas manos y ejerció presión de forma continua hasta causarle la muerte. El médico forense del Instituto de Medicina Legal determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento.
Maricela deja en la orfandad a dos hijos: una niña de 10 años y un adolescente de 16.
Su cuerpo fue sepultado en un cementerio local la noche del domingo 26 de abril, en medio de muchas personas que se movilizaron para acompañar a la familia doliente a darle el último adiós a Maricela.
El caso ha causado gran conmoción en el país, por lo que piden a las autoridades que dejen caer todo el peso de la ley sobre el homicida.
Por su parte, el organismo feminista Las Venancias se pronunció a través de Facebook y recordó que negarse a tener una relación sentimental no es motivo para asesinar a una mujer. La organización también denunció que hay quienes intentan justificar estos crímenes alegando despecho o ira tras ser rechazados.