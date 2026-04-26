Cronología: las imágenes exactas de cómo fue el intento de atentado a Trump en Cena de Corresponsales

El silencio, denso, solo se rompió cuando comenzó a quedar claro que el incidente estaba fuera del salón y que ya no había peligro inmediato. Entonces, los periodistas volvieron a hacer lo suyo: preguntar. "Esto es la escena de un crimen", advirtió un agente a varios asistentes, antes de añadir que el lugar era seguro y que podían evacuar sin riesgo.