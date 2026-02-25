Fuertemente resguardado: así estaba el Centro Forense durante entrega de "El Mencho" a familia

La FGR informó que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), imputó a Andrés 'N' y Genaro 'N', detenidos el domingo pasado, por su probable participación en los delitos de portación de armas con agravante y portación de aditamentos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.