Fuertemente resguardado: así estaba el Centro Forense durante entrega de "El Mencho" a familia

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que familiares de alias "El Mencho" solicitaron formalmente la entrega de sus restos mortales, mientras continúan las investigaciones por los hechos en los que falleció

  • Actualizado: 25 de febrero de 2026 a las 17:28
Miembros de la Guardia Nacional custodiaron día y noche el Centro Federal Pericial Forense donde se encontraba el cadáver de "El Mencho". Aquí los detalles de la entrega del cadáver del capo fallecido el pasado fin de semana.

 Fotos: EFE
De acuerdo con la Fiscalía, el Ministerio Público Federal recibió un escrito presentado por una persona que dijo ser representante jurídico de los familiares del fallecido, en el que se pide la entrega del cuerpo.

 Foto: EFE
La FGR señaló que “el representante social agota todos los procedimientos protocolarios que son necesarios para estar en condiciones de formalizar su entrega”.

 Foto: EFE
Rubén Nemesio Oceguera, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas de México, fue abatido el pasado 22 de febrero tras un operativo de seguridad en Tapalpa, Jalisco, en el que además dos personas fueron detenidas.

 Foto: EFE
La FGR informó que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), imputó a Andrés 'N' y Genaro 'N', detenidos el domingo pasado, por su probable participación en los delitos de portación de armas con agravante y portación de aditamentos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

 Foto: EFE
Por ello, un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa contra ambos sospechosos tras la presentación de los datos de prueba correspondientes.

 Foto: EFE
La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que los detenidos fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social número 1 'Altiplano', en Almoloya de Juárez, Estado de México, mientras se define su situación jurídica.

 Foto: EFE
Oseguera Cervantes fue abatido durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco.

 Foto: EFE
Alias El Mencho, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por las autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

 Foto: EFE
Washington lo acusaba de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

 Foto: EFE
