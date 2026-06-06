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Francis Santana, estilista asesinada por su propia hermana por "falsos rumores"

Tras varios comentarios realizados por terceros, Francis Santana llegó a la casa de su hermana a confrontarla, pero esta la atacó con un cuchillo hasta matarla en Costa Rica; quedó en libertad

  • Actualizado: 06 de junio de 2026 a las 15:25
Francis Santana, estilista asesinada por su propia hermana por falsos rumores
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La comunidad de Cascadas 5, en Pocosí de Limón, Costa Rica, se encuentra consternada tras el crimen de Francis Santana, quien murió tras ser atacada por su propia hermana durante una discusión dentro de su vivienda. Así ocurrieron los hechos:

 Foto: Captura de video
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Francis Elena Santana, una nicaragüense de 27 años, era estilista de profesión y madre de tres hijos pequeños, quienes ahora quedan en la orfandad tras ser asesinada por su hermana.

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El hecho ocurrió la mañana del miércoles alrededor de las 11:00 a.m., dentro de su casa ubicada en el sector de Cascadas 5, en el cantón de Pococí, provincia de Limón.

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De acuerdo con la información preliminar, la relación entre Francis y su hermana, Milka Chausler Santana, de 27 años, se había deteriorado tras conflictos personales por rumores y comentarios de terceros.

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Según versiones recopiladas por las autoridades, el día de los hechos Francis llegó hasta la vivienda de su hermana con la intención de confrontarla, lo que habría desencadenado una fuerte discusión entre ambas.

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La situación escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea física, donde Milka Chausler Santana la atacó con arma blanca, resultando Francis gravemente herida.

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Francis fue trasladada de emergencia al Hospital de Guápiles, donde falleció debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el ataque.

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Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detallaron que la víctima recibió lesiones en el abdomen, el tórax, el muslo y la rodilla izquierda.

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En el lugar de los hechos, la sospechosa permaneció hasta la llegada de las autoridades judiciales, y fue detenida por agentes del OIJ, quienes iniciaron de inmediato las investigaciones correspondientes.

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Vecinos y personas cercanas han manifestado dolor ante lo ocurrido, asegurando que nunca imaginaron que el conflicto entre las hermanas terminaría en un crimen.

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El Juzgado Penal de Pococí resolvió posteriormente dejar en libertad a Milka Santana durante la audiencia de medidas cautelares realizada el viernes 5 de junio, pese a la solicitud de prisión preventiva planteada por la Fiscalía.

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La decisión judicial impuso medidas restrictivas a la imputada, entre ellas la obligación de no cambiar de domicilio sin autorización, presentarse periódicamente a firmar ante las autoridades y la prohibición de salir del país mientras avanza la investigación.

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