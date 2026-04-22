Fosa clandestina revela horror en Guerrero: hallan sin vida a dos jóvenes desaparecidos

Dos jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos fueron localizados sin vida en una fosa clandestina en el municipio de Tecoanapa, en la región de la Costa Chica del estado de Guerrero, México.
Las víctimas fueron identificadas como Ruth Valle Cruz, de 19 años, y Oswaldo Antonio García, de 18. Ambos habían sido vistos por última vez el pasado 12 de abril en la comunidad de Xalpatláhuac.
Tras su desaparición, la Comisión Estatal de Búsqueda activó un equipo para dar con su paradero; sin embargo, días después se confirmó el hallazgo de sus cuerpos.
El descubrimiento fue realizado por sus propios familiares la tarde del domingo 19 de abril, en una zona conocida como Las Antenas, en las inmediaciones de la misma comunidad donde desaparecieron.
De acuerdo con reportes preliminares, el crimen podría estar vinculado a un grupo generador de violencia que opera en la zona, identificado como el Cártel de Caborca.
Las autoridades también han señalado que presuntos cabecillas de esta organización han sido identificados como “José G.” y Sajid Emilio.
En el lugar no solo fue localizada la fosa clandestina, sino también al menos tres campamentos improvisados construidos con ramas y bolsas plásticas.
Además, en la escena se encontraron chalecos tácticos, cargadores para armas de fuego y cartuchos útiles, lo que refuerza la hipótesis de la presencia de un grupo armado en el área.
El levantamiento de los cuerpos se realizó sin la presencia del Servicio Médico Forense, situación que ha generado cuestionamientos sobre el procedimiento aplicado en el sitio.
Por su parte, las autoridades informaron que mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el crimen y dar con los responsables.