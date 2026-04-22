Caos electoral en Perú: denuncias de fraude y votos extraviados

Sin embargo, las intermitencias y dificultades de conexión al sistema llevaron a que las mesas terminasen haciendo las actas a mano, y los fallos técnicos motivaron que miembros de mesa, cansados tras casi 24 horas de trabajo entre al votación y el conteo de votos desistiesen, como ocurrió en una mesa del Callao, donde rompieron el material producto de la frustración.