Una familia murió tras comerse una sandía en India; autoridades investigan qué pasó

Los análisis revelaron restos del químico en órganos como hígado, riñones y bazo, así como rastros en la sandía consumida esa noche. Los especialistas explicaron que, al entrar en contacto con los ácidos estomacales, el compuesto libera gas fosfina, que bloquea el uso de oxígeno en las células y provoca un rápido fallo multiorgánico.