Una familia murió tras comerse una sandía en India; autoridades investigan qué pasó

Como postre, una familia se comió una sandía en el barrio de Pydhonie, al sur de Mumbai. Aquí la historia de los Dokadia.
Las víctimas fueron identificadas como Abdullah Dokadia, su esposa Nasreen y sus dos hijas, Ayesha y Zainab. Esa noche, la familia había compartido una cena junto a otros parientes en un ambiente tranquilo, sin señales de que horas después ocurriría una tragedia.
Luego de despedir a sus invitados alrededor de las 10:30 de la noche, los cuatro decidieron comer una sandía antes de irse a dormir. Según las investigaciones, fue el último alimento que consumieron antes de comenzar a presentar síntomas graves de intoxicación.
Pocas horas después, todos empezaron a sufrir fuertes vómitos, diarrea y dificultad respiratoria. Los vecinos, alertados por los gritos y la desesperación, acudieron a auxiliarlos mientras solicitaban asistencia médica urgente.
Los servicios de emergencia trasladaron a la familia al Hospital JJ de Mumbai. Los médicos intentaron estabilizarlos e incluso realizaron maniobras de reanimación a una de las menores, pero ninguna logró sobrevivir debido a la gravedad de la intoxicación.
Durante varias semanas, el caso estuvo rodeado de incertidumbre mientras expertos realizaban pruebas forenses para determinar qué había provocado la muerte simultánea de toda la familia. La tragedia generó alarma en la ciudad y provocó una caída en las ventas de sandía por el temor entre consumidores.
Finalmente, el Laboratorio de Ciencias Forenses de India confirmó que las víctimas murieron por intoxicación con fosfuro de zinc, una sustancia altamente tóxica utilizada comúnmente como veneno para ratas.
Los análisis revelaron restos del químico en órganos como hígado, riñones y bazo, así como rastros en la sandía consumida esa noche. Los especialistas explicaron que, al entrar en contacto con los ácidos estomacales, el compuesto libera gas fosfina, que bloquea el uso de oxígeno en las células y provoca un rápido fallo multiorgánico.
Aunque ya se conoce la causa de las muertes, las autoridades aún no logran establecer cómo el veneno llegó hasta la fruta. La Policía de Mumbai mantiene abierta la investigación y ha interrogado a más de 50 personas, entre familiares, vecinos y allegados.
Entre las principales hipótesis figuran una contaminación accidental debido al uso de venenos para roedores en el edificio, una manipulación involuntaria mediante utensilios contaminados dentro de la cocina o un posible acto intencional. También se investiga el entorno personal y financiero de la pareja para descartar cualquier móvil criminal, mientras ninguna teoría ha sido descartada oficialmente.