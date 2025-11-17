  1. Inicio
Así es el enorme Mercado San Miguelito, inaugurado por Bukele en El Salvador

El emblemático Mercado San Miguelito volvió a abrir al público con un diseño ampliado, moderno y orientado a mejorar la experiencia de compradores y comerciantes

  • 17 de noviembre de 2025 a las 17:48
El Mercado San Miguelito, uno de los centros de abastecimiento más tradicionales de El Salvador, reabrió sus puertas tras un proceso de reconstrucción que se extendió por más de dos años. Aquí los detalles:

 Foto: Facebook/Presidencia SV
El inmueble original fue destruido por un incendio en septiembre de 2021, hecho que afectó a más de 300 vendedoras y provocó pérdidas millonarias.

 Foto: Facebook/Presidencia SV
La nueva infraestructura ocupa 45,000 metros cuadrados distribuidos en cuatro niveles, una terraza y áreas definidas para la venta de verduras, frutas, flores, granos básicos, lácteos, artesanías, tortillerías y comida tradicional.

 Foto: Facebook/Presidencia SV
La inversión para la obra asciende a 34 millones de dólares.

 Foto: Facebook/Presidencia SV
Durante la inauguración, autoridades destacaron que el renovado mercado ofrece techos altos, pasillos amplios, rampas de acceso, zonas infantiles y espacios diseñados para mejorar la movilidad interna.

Foto: Facebook/Presidencia SV
El edificio cuenta con 1,040 puntos de venta, entre ellos 288 locales en el primer nivel y 11 bodegas destinadas al almacenamiento.

 Foto: Facebook/Presidencia SV
La actividad de reapertura incluyó música, arte y talleres dirigidos a las familias que visitaron el mercado.

 Foto: Facebook/Presidencia SV
Usuarios en redes sociales expresaron sorpresa por la magnitud del edificio y la distribución de sus áreas, calificando el espacio como más moderno y funcional.

 Foto: Facebook/Presidencia SV
El gobierno salvadoreño resaltó que el diseño incorpora accesos inclusivos, sistemas de seguridad, zonas de higiene, áreas verdes y espacios de descanso, elementos orientados a facilitar las operaciones de los comerciantes y mejorar la experiencia de los compradores.

 Foto: Facebook/Presidencia SV
Durante la ceremonia, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, lo calificó como "el mejor mercado de Centroamérica", destacando su diseño y su impacto en la vida de miles de salvadoreños.

 Foto: Facebook/Presidencia SV
El renovado Mercado San Miguelito se presenta como un espacio diseñado para mejorar la experiencia de compra y la logística comercial.

Foto: Facebook/Presidencia SV
Con áreas amplias de circulación, accesos inclusivos y zonas de descanso, se espera que la infraestructura facilite tanto el tránsito de los visitantes como las operaciones de los comerciantes.

 Foto: Facebook/Presidencia SV
