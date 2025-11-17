Así es el enorme Mercado San Miguelito, inaugurado por Bukele en El Salvador

El Mercado San Miguelito, uno de los centros de abastecimiento más tradicionales de El Salvador, reabrió sus puertas tras un proceso de reconstrucción que se extendió por más de dos años. Aquí los detalles:
El inmueble original fue destruido por un incendio en septiembre de 2021, hecho que afectó a más de 300 vendedoras y provocó pérdidas millonarias.
La nueva infraestructura ocupa 45,000 metros cuadrados distribuidos en cuatro niveles, una terraza y áreas definidas para la venta de verduras, frutas, flores, granos básicos, lácteos, artesanías, tortillerías y comida tradicional.
La inversión para la obra asciende a 34 millones de dólares.
Durante la inauguración, autoridades destacaron que el renovado mercado ofrece techos altos, pasillos amplios, rampas de acceso, zonas infantiles y espacios diseñados para mejorar la movilidad interna.
El edificio cuenta con 1,040 puntos de venta, entre ellos 288 locales en el primer nivel y 11 bodegas destinadas al almacenamiento.
La actividad de reapertura incluyó música, arte y talleres dirigidos a las familias que visitaron el mercado.
Usuarios en redes sociales expresaron sorpresa por la magnitud del edificio y la distribución de sus áreas, calificando el espacio como más moderno y funcional.
El gobierno salvadoreño resaltó que el diseño incorpora accesos inclusivos, sistemas de seguridad, zonas de higiene, áreas verdes y espacios de descanso, elementos orientados a facilitar las operaciones de los comerciantes y mejorar la experiencia de los compradores.
Durante la ceremonia, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, lo calificó como "el mejor mercado de Centroamérica", destacando su diseño y su impacto en la vida de miles de salvadoreños.
El renovado Mercado San Miguelito se presenta como un espacio diseñado para mejorar la experiencia de compra y la logística comercial.
Con áreas amplias de circulación, accesos inclusivos y zonas de descanso, se espera que la infraestructura facilite tanto el tránsito de los visitantes como las operaciones de los comerciantes.