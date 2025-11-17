¿Qué se sabe del tiroteo en Newark que dejó a un niño de 10 años sin vida?

La noche del pasado sábado -15 de noviembre- se registró un tiroteo en Newark, una ciudad en Nueva Jersey. El hecho violento dejó un saldo mortal de dos personas -entre ellas un niño de 10 años y una joven de 21- y tres heridos más. ¿Qué se sabe del caso? A continuación los detalles.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, las cinco personas se encontraban en la esquina Chancellor Avenue con Leslie Street, en Newark, cuando de repente, un hombre desconocido abrió fuego en contra de todos ellos.
La policía fue alertada del tiroteo por lo que rápidamente se desplazaron al lugar de los hechos, en la escena encontraron a las cinco personas con heridas de bala.
La joven de 21 años y el menor fueron trasladados de emergencia hacia el University Hospital, donde poco después fueron declarados muertos. Las autoridades no han revelado la identidad de las dos víctimas mortales, tampoco la de los heridos.
Las otras víctimas, un niño de 11 años (hermano del menor fallecido), un joven de 19 años, y un hombre de 60 años, permanecen en estado estable, según dieron a conocer las autoridades.
El lugar donde se registró el atentado quedó acordonado, mientras que la policía realiza las respectivas indagaciones del caso y determinar el móvil.
El gobernador Phil Murphy expresó su preocupación a través de su cuenta en X (antes Twitter): "Por favor, recen por las víctimas y sus familias". La comunidad espera respuestas ante la gravedad del hecho.
Por su parte, el alcalde Ras J. Baraka calificó el tiroteo como "depravado y sin sentido", describiéndolo como un "día oscuro y devastador" para Newark.
A través de un comunicado, Baraka prometió que las autoridades no descansarán hasta que se haga justicia. "Trabajaremos con la fiscalía, fuerzas de seguridad y agencias federales para capturar al responsable", afirmó.
El alcalde también hizo un llamado a la comunidad para que coopere con las investigaciones y alertó que "no hay lugar seguro donde esconderse" para quien haya cometido el ataque.
Por su parte, la fiscalía del condado Essex en Nueva Jersey, ofreció una recompensa de 10,000 dólares por información que ayude a capturar al homicida. El número proporcionado para llamar en Estados Unidos es: 1-877-847-7432.
Mientras tanto, las familias de las víctimas se encuentran devastadas por el hecho y piden a las autoridades que se haga justicia por la muerte de sus seres queridos.