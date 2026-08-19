Estaba en la cajuela del carro: Eliana Bigoni, madre asesinada en Texas; su pareja es sospechoso

El cuerpo de Eliana Bigoni fue encontrado en el maletero de un automóvil estacionado en el garaje del apartamento donde residía su esposo, quien fue detenido por la Policía de Plano, Texas. Esto ocurrió:
La investigación comenzó luego de que una amiga de Eliana alertara a las autoridades porque la mujer no llegó a un desayuno programado para las 8:30 a.m. y no respondía llamadas ni mensajes.
Eliana había llegado a recoger a sus hijos, de 2 y 5 años como de costumbre, pero luego no se supo más de ella.
Los agentes llegaron alrededor de las 10:30 am al complejo The Parker, ubicado en 4701 Charles Place, para hablar con su esposo, Jake Bigoni, de 37 años, quienes observaron una mancha húmeda que parecía sangre en su camisa; él aseguró que era producto de que había estado limpiando la vivienda.
De acuerdo con la información, Jake dijo inicialmente que estaba en proceso de divorcio con Eliana y que ella había pasado por el apartamento para recoger a uno de sus hijos, quien no se sentía bien.
Sin embargo, la ubicación que Eliana había compartido con el testigo indicaba que continuaba en el lugar, por lo que las autoridades también revisaron las notas de la llamada de verificación de bienestar, donde aparecieron las frases: “Creo que alguien ha resultado herido o muerto” y “El hijo dijo que ella está muerta”.
Los agentes contactaron entonces a la madre de Jake. Según los documentos judiciales, la mujer declaró que había hablado con su hijo alrededor de las 10:15 a.m. y que él le confesó: “Tengo algo que contarte (...) Está muerta (...) Tuvimos una pelea y está muerta”.
Tras conocer esa información, los policías regresaron por tercera vez al apartamento. Un agente le preguntó a Jake: “¿Está tu esposa ahí dentro? No estás arrestado. ¿Está ella ahí dentro?”. El hombre respondió: “¿Por qué hacen esto?”.
Los detectives continuaron preguntándole dónde estaba Eliana, pero Jake respondió: “No tengo ni idea”. Ante esa situación, los agentes ingresaron al apartamento para comprobar si la mujer necesitaba ayuda. Al entrar al garaje, encontraron un Hyundai Genesis blanco. Cuando abieron el maletero, localizaron el cuerpo de Eliana, quien estaba muerta, con lesiones graves en el rostro y la cabeza.
Los hijos de la pareja estaban en el apartamento durante el presunto asesinato, pero resultaron ilesos; fueron sacados del lugar por las autoridades. Jake detenido por el delito grave relacionado con la profanación, ocultamiento, trato degradante de un cadáver y asesinato.