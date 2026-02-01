Con normalidad y sin incidentes: así avanzan las elecciones en Costa Rica

Mientras que la candidata de la opositora Coalición Agenda Ciudadana (centroizquierda), Claudia Dobles, quien también se disputa el segundo puesto, solicitó acudir a las urnas "sin miedo y en libertad". Según el último sondeo, difundido el pasado 28 de enero y realizado por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la estatal Universidad de Costa Rica, la oficialista Fernández acaparaba el 44 % de la intención de voto mientras que ningún candidato opositor superaba el 10 % y los indecisos suponían el 28 %.