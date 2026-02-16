  1. Inicio
Dos monaguillas al lado del papa León XIV son noticia y reavivan debate

Aunque el Derecho Canónico lo permite desde 1994, el servicio de niñas sigue generando controversia en algunas diócesis. Voces jesuitas y medios vaticanos destacan el gesto como un cambio simbólico dentro de la Iglesia.

  • Actualizado: 16 de febrero de 2026 a las 11:06
En redes sociales y en medios especializados en el Vaticano una imagen se ha viralizado en las últimas horas: la de dos monaguillas que asistieron a León XIV en la misa dominical que ofreció en la parroquia de Ostia. Aquí las imágenes que dejó la misa.

Fotos: EFE/Twitter.
Aunque no es la primera vez que un papa lo hace, sigue siendo noticia ver a mujeres en un altar.
"Primera Misa pública de León XIV asistido por monaguillas", titulan algunos medios especializados como 'Infovaticana'.
Desde 1994, el Código de Derecho Canónico permite al obispo diocesano autorizar que mujeres y niñas puedan desempeñar funciones de servicio en el altar.
En algunas ocasiones, se ha visto a chicas prestando ese servicio al lado de algún pontífice, como cuando Juan Pablo fue a Alemania en 1980 o en algunas visitas a parroquias romanas. Pero la imagen sigue dando que hablar.
Vicente Durán Casas, jesuita y rector de la Universidad Pontificia Javeriana en Cali, publica en la red social X: "Creo que es la primera vez que veo a un papa acompañado por acólitas en una celebración litúrgica. Cambios pequeños pero significativos".
"El uso de monaguillas ha resultado controvertido en algunas diócesis de Estados Unidos y entre algunos obispos, pero, aparentemente, no en la Diócesis de Roma ni para su obispo", explicaba en las redes sociales James Martin, el conocido jesuita estadounidense defensor en la Iglesia de las personas LGTBI.
Martin respondía así a Christopher Hale, político demócrata estadounidense, católico, y que escribía: "Por primera vez durante su pontificado, León XIV recibe el servicio de una monaguilla. Me encantan las zapatillas Adidas que eligió para la ocasión".
Hernán Quezada, delegado de Formación, Juventudes y Vocaciones de la Conferencia Jesuita de América Latina y el Caribe también aplaudía: "Por primera vez en el pontificado de León XIV una chica sirvió en el altar, nos comparte @ChristopherHale. Seguro será la primera de muchas veces".
En mayo de 2024, el suplemento femenino del diario vaticano 'L'Osservatore Romano' ya denunciaba el rechazo aún en algunas parroquias a la participación de niñas monaguillas en las misas, al igual que tampoco se admiten en los coros.
El articulo titulado "la difícil vida de las monaguillas" lamenta que hoy en día todavía se corra el riesgo de encontrar párrocos "que claramente prefieren ser ayudados en el altar por niños y jóvenes, no tolerando la presencia de niñas".
El artículo señalaba que la "relación entre la mujer y la Iglesia está ya en crisis" y reflexiona sobre la importancia que puede tener la inclusión de las niñas ya desde pequeñas en asuntos de la Iglesia.
