Donald Trump supervisó en vivo desde su residencia la captura de Nicolás Maduro

Donald Trump, sentado en una sala de Mar‑a‑Lago, sigue en vivo la incursión militar que resultó en la captura de Nicolás Maduro, mientras su equipo de seguridad y asesores permanece atento a cada movimiento.
Varios miembros clave del gobierno de Trump permanecen de pie, con los brazos cruzados, mostrando la concentración y tensión durante la supervisión de la operación militar.
Las fotografías oficiales muestran cómo Trump y sus colaboradores observaron cada fase de la operación a través de transmisiones de inteligencia militar en vivo.
La imagen refleja la interacción silenciosa entre Trump y sus asesores.
La Casa Blanca difundió imágenes de la sala en la que se supervisó la operación, con cortinas negras y mesas preparadas para recibir reportes de inteligencia.
Los gestos serios de Trump y su equipo reflejan la gravedad y riesgo de la operación, que implicó una coordinación precisa de fuerzas especiales estadounidenses.
Donald Trump declaró que observó en tiempo real la operación militar en la que fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro.
Donald Trump y sus principales funcionarios ofrecieron una conferencia en la que anunciaron oficialmente la captura de Nicolás Maduro, explicando los detalles de la operación y la coordinación de las fuerzas estadounidenses.
Desde Venezuela se compartieron imágenes de los ataques realizados en diferentes puntos.
Se difundió la imagen de Nicolás Maduro, esposado y con los ojos vendados a bordo de un barco estadounidense, confirmando la detención tras la operación supervisada en vivo por Trump y sus funcionarios.