  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

Donald Trump supervisó en vivo desde su residencia la captura de Nicolás Maduro

El presidente Donald Trump y altos funcionarios de su gobierno observaron en tiempo real la operación militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

  • Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 14:21
Donald Trump supervisó en vivo desde su residencia la captura de Nicolás Maduro
1 de 10

Donald Trump, sentado en una sala de Mar‑a‑Lago, sigue en vivo la incursión militar que resultó en la captura de Nicolás Maduro, mientras su equipo de seguridad y asesores permanece atento a cada movimiento.

 Foto: Cortesía Casa Blanca
Donald Trump supervisó en vivo desde su residencia la captura de Nicolás Maduro
2 de 10

Varios miembros clave del gobierno de Trump permanecen de pie, con los brazos cruzados, mostrando la concentración y tensión durante la supervisión de la operación militar.

 Foto: Cortesía Casa Blanca
Donald Trump supervisó en vivo desde su residencia la captura de Nicolás Maduro
3 de 10

Las fotografías oficiales muestran cómo Trump y sus colaboradores observaron cada fase de la operación a través de transmisiones de inteligencia militar en vivo.

 Foto: Cortesía Casa Blanca
Donald Trump supervisó en vivo desde su residencia la captura de Nicolás Maduro
4 de 10

La imagen refleja la interacción silenciosa entre Trump y sus asesores.

 Foto: Cortesía Casa Blanca
Donald Trump supervisó en vivo desde su residencia la captura de Nicolás Maduro
5 de 10

La Casa Blanca difundió imágenes de la sala en la que se supervisó la operación, con cortinas negras y mesas preparadas para recibir reportes de inteligencia.

 Foto: Cortesía Casa Blanca
Donald Trump supervisó en vivo desde su residencia la captura de Nicolás Maduro
6 de 10

Los gestos serios de Trump y su equipo reflejan la gravedad y riesgo de la operación, que implicó una coordinación precisa de fuerzas especiales estadounidenses.

 Foto: Cortesía Casa Blanca
Donald Trump supervisó en vivo desde su residencia la captura de Nicolás Maduro
7 de 10

Donald Trump declaró que observó en tiempo real la operación militar en la que fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro.

 Foto: Cortesía Casa Blanca
Donald Trump supervisó en vivo desde su residencia la captura de Nicolás Maduro
8 de 10

Donald Trump y sus principales funcionarios ofrecieron una conferencia en la que anunciaron oficialmente la captura de Nicolás Maduro, explicando los detalles de la operación y la coordinación de las fuerzas estadounidenses.

 Foto: Cortesía Casa Blanca
Donald Trump supervisó en vivo desde su residencia la captura de Nicolás Maduro
9 de 10

Desde Venezuela se compartieron imágenes de los ataques realizados en diferentes puntos.

 Foto: Cortesía
Donald Trump supervisó en vivo desde su residencia la captura de Nicolás Maduro
10 de 10

Se difundió la imagen de Nicolás Maduro, esposado y con los ojos vendados a bordo de un barco estadounidense, confirmando la detención tras la operación supervisada en vivo por Trump y sus funcionarios.

 Foto: Cortesía Casa Blanca
Cargar más fotos