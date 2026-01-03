¿Quiénes son los otros venezolanos señalados junto a Nicolás Maduro por EE UU?

Fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una operación militar de alto nivel en territorio venezolano, durante la madrugada de este sábado 3 de enero, dejando como resultado la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Pero, ¿quiénes son los otros señalados junto al mandatario? A continuación los detalles.
Diosdado Cabello Rondón, el actual ministro de Relaciones Interiores, es uno de los señalados por EE UU. Tras la captura de Maduro se pronunció señalando la acción como un "ataque criminal y terrorista" que busca desestabilizar la soberanía venezolana.
Cabello, quien también es primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, asumió su cargo en agosto de 2024 y es considerado una de las figuras más influyentes del chavismo. Además de su cargo político, dirige el programa semanal "Con el mazo dando", principal plataforma de difusión del oficialismo.
El ministro ha hecho reiterados llamados a organismos internacionales y a la ONU para que pronuncien sobre lo ocurrido en Venezuela.
En paralelo, Estados Unidos había emitido una recompensa de 25 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Diosdado Cabello, vinculado por cargos de narcotráfico y otros delitos.
Entre los señalados por Washington se encuentra Ramón Emilio Rodríguez Chacín, exministro del Interior y Justicia, retirado del servicio activo y con un largo historial en la política chavista. También es conocido por su participación en golpes de Estado y por sus vínculos con grupos guerrilleros colombianos.
De acuerdo con datos de medios internacionales, Rodríguez Chacín, quien también fue gobernador del estado Guárico, participó en el intento de golpe de Estado de 1992, fue encarcelado y posteriormente retomó cargos públicos, incluyendo la coordinación de negociaciones de paz con las FARC y el ELN.
Estados Unidos incluyó a Rodríguez Chacín en la lista de personas buscadas por estar relacionadas con narcotráfico en perjuicio de la ciudadanía, según el informe publicado por el Departamento de Justicia (DOJ, sigla en inglés).
Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, fue capturada junto a él este sábado 3 de enero, durante la operación militar ejecutada en Venezuela por los Estados Unidos. Al igual que su esposo, enfrentará cargos de narcoterrorismo.
Antes de estos hechos, era una figura clave en el gobierno venezolano, habiendo sido presidenta de la Asamblea Nacional y Procuradora General.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez exigió pruebas de vida de Flores y Maduro, calificando la operación como un ataque a la soberanía venezolana.
Nicolás Maduro Guerra, conocido popularmente como "Nicolasito", también fue incluido en la lista de acusados por los Estados Unidos.
Ha sido considerado como el posible heredero político del chavismo, sin embargo, ese panorama parece haber sido derrumbado por los EE UU, ya que anunciaron que tomarán el control de Venezuela, hasta que haya una transición segura.
Por último, Héctor Rusthenford Guerrero, también conocido como "Niño Guerrero", integrante de la estructura criminal denominada como "Tren de Aragua". Es uno de los criminales más buscados en Venezuela y el hemisferio. También está incluido en la acusación formal de Estados Unidos.
Según el documento del Depatamento de Justicia, Rusthenford Guerrero, ha servido durante más de una década como líder o co-líder del Tren de Aragua, y en una amplia gama de delitos, incluidos extorsiones, secuestros, homicidios, narcotráfico, tráfico de armas, prostitución, trata sexual, robos, asaltos bancarios y lavado de dinero en Venezuela, los Estados Unidos y otros lugares.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por su captura.