Día de la Victoria ¿Por qué se conmemora este 8 de mayo y qué significa?

Con ofrendas florales y actos solemnes, autoridades y ciudadanos conmemoraron el Día de la Victoria, recordando la derrota de la Alemania nazi en 1945 y el sacrificio de millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial.
Una mujer sostiene una bandera ucraniana en el Monumento Conmemorativo de Guerra Soviético Tiergarten durante la conmemoración del 81.º aniversario del Día de la Victoria en Europa.
El príncipe heredero Haakon de Noruega depositó una corona de flores durante la celebración del Día de la Liberación y de los Veteranos en la fortaleza de Akershus en Oslo, Noruega.
La ceremonia del Día de la Victoria reunió a representantes civiles y militares que rindieron homenaje a los combatientes aliados que participaron en uno de los conflictos más devastadores del siglo XX.
Durante la conmemoración del VE Day, los asistentes destacaron la importancia de preservar la memoria histórica y mantener vivas las lecciones que dejó la Segunda Guerra Mundial para las nuevas generaciones, sobre todo en el contexto actual de guerras.
El acto solemne incluyó momentos de silencio y colocación de flores en honor a las víctimas del conflicto que marcó el rumbo de la historia contemporánea en Europa y el mundo.
La proclamación oficial del presidente Donald Trump este día impulsó la celebración del denominado “Victory Day for World War II”, dedicado a recordar el triunfo aliado sobre el régimen nazi.
Banderas, homenajes y discursos marcaron la jornada del Día de la Victoria, fecha que simboliza el fin de años de guerra en Europa tras la caída de la Alemania nazi en 1945.
Los asistentes a la ceremonia resaltaron que el Día de la Victoria no solo honra a los soldados caídos, sino que también promueve mensajes de paz y unidad frente a los conflictos actuales.
El VE Day es considerado uno de los momentos más decisivos del siglo XX, al representar el avance definitivo hacia el final de la Segunda Guerra Mundial en el continente europeo.
Autoridades y ciudadanos participaron en actividades conmemorativas para recordar el sacrificio de quienes lucharon contra el nazismo y contribuyeron a la liberación de Europa durante la guerra.
La jornada conmemorativa estuvo marcada por actos solemnes, que continuarán el sábado, y mensajes enfocados en la vigencia de las lecciones históricas que dejó la Segunda Guerra Mundial y el impacto de la derrota del régimen nazi.