Derrumbe en Marruecos deja 22 muertos, tras irregularidades en construcción

Autoridades marroquíes supervisan las labores tras el derrumbe nocturno en el barrio al Massira.
Miembros de Protección Civil recuperan cuerpos tras el colapso de dos edificios en Fez.
Vecinos observan consternados la zona acordonada donde se produjo el derrumbe.
Restos de las estructuras colapsadas en la zona Bensouda, en el centro de Fez.
Policías y personal médico coordinan acciones durante la búsqueda de sobrevivientes.
Autoridades locales examinan el área afectada para determinar las causas del desplome.
Vecinos del antiguo barrio de chabolas observan las maniobras de rescate.
El número de víctimas por el derrumbe de los dos edificios residenciales contiguos en Fez asciende a 22 y entre ellos había niños y mujeres, informó la Fiscalía de la ciudad marroquí.
La fiscalía marroquí abrió una investigación sobre el incidente, según informó el fiscal general ante el Tribunal de Primera Instancia de Fez en un comunicado