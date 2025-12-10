  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

Derrumbe en Marruecos deja 22 muertos, tras irregularidades en construcción

La Fiscalía abrió una investigación para determinar las causas del colapso, mientras un peritaje técnico busca establecer posibles irregularidades en la construcción dentro del proyecto “Fez sin chabolas”.

  • 10 de diciembre de 2025 a las 15:54
Derrumbe en Marruecos deja 22 muertos, tras irregularidades en construcción
1 de 10
Derrumbe en Marruecos deja 22 muertos, tras irregularidades en construcción
2 de 10

Autoridades marroquíes supervisan las labores tras el derrumbe nocturno en el barrio al Massira.
Derrumbe en Marruecos deja 22 muertos, tras irregularidades en construcción
3 de 10

Miembros de Protección Civil recuperan cuerpos tras el colapso de dos edificios en Fez.
Derrumbe en Marruecos deja 22 muertos, tras irregularidades en construcción
4 de 10

Vecinos observan consternados la zona acordonada donde se produjo el derrumbe.
Derrumbe en Marruecos deja 22 muertos, tras irregularidades en construcción
5 de 10

Restos de las estructuras colapsadas en la zona Bensouda, en el centro de Fez.
Derrumbe en Marruecos deja 22 muertos, tras irregularidades en construcción
6 de 10

Policías y personal médico coordinan acciones durante la búsqueda de sobrevivientes.
Derrumbe en Marruecos deja 22 muertos, tras irregularidades en construcción
7 de 10

Autoridades locales examinan el área afectada para determinar las causas del desplome.
Derrumbe en Marruecos deja 22 muertos, tras irregularidades en construcción
8 de 10

Vecinos del antiguo barrio de chabolas observan las maniobras de rescate.
Derrumbe en Marruecos deja 22 muertos, tras irregularidades en construcción
9 de 10

El número de víctimas por el derrumbe de los dos edificios residenciales contiguos en Fez asciende a 22 y entre ellos había niños y mujeres, informó la Fiscalía de la ciudad marroquí.
Derrumbe en Marruecos deja 22 muertos, tras irregularidades en construcción
10 de 10

La fiscalía marroquí abrió una investigación sobre el incidente, según informó el fiscal general ante el Tribunal de Primera Instancia de Fez en un comunicado
Cargar más fotos