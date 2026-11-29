Elegancia, pelajes espectaculares y miradas que conquistan corazones fueron parte de una exposición internacional de belleza felina que reunió a gatos de distintas razas en Atenas, Grecia, donde los protagonistas desfilaron ante jueces y visitantes en busca de los máximos reconocimientos.
Entre los participantes destacaron dos pequeñas representantes de la raza Kanaani, Haya y Neshama, dos hermanas de nueve meses que hicieron historia al convertirse en las primeras de esta rara raza originaria de Israel en participar en una exposición de la WCF en Grecia.
Las felinas compitieron en la categoría Junior e incluso tuvieron que enfrentarse entre ellas. Neshama consiguió su primer certificado de campeonato, mientras Haya mantuvo su posición en los primeros lugares del escalafón mundial de su raza.
Aunque las dos hermanas también participaron en el Junior Shorthair Ring, no lograron avanzar a las siguientes rondas. La presencia de personas desconocidas, los sonidos y el ambiente de la exposición las hicieron sentirse tímidas durante la competencia.
La exposición permitió apreciar la diversidad del mundo felino y reunió a ejemplares de razas reconocidas internacionalmente, como Maine Coon, Bengal y British Shorthair, entre otras.
Más allá de los premios y certificados, este tipo de encuentros busca destacar las características de cada raza y el vínculo entre las mascotas y sus propietarios.
La participación de Haya y Neshama también puso el foco en la preservación de la Kanaani, una raza poco conocida que, según su propietario, enfrenta dificultades para ganar reconocimiento internacional.
Así, entre pasarelas, competencias y exhibiciones, Atenas se convirtió en el escenario de una jornada dedicada a los amantes de los gatos, donde cada participante tuvo la oportunidad de demostrar que la belleza felina tiene muchas formas.
¡Los mininos también tienen su pasarela!