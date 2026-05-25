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Colapso de edificio en Filipinas deja 30 desaparecidos y una carrera contra el tiempo

Un edificio de nueve pisos en construcción colapsó en Pampanga, Filipinas. Hay 30 desaparecidos y 26 rescatados mientras buscan más sobrevivientes

  • Actualizado: 25 de mayo de 2026 a las 15:30
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Al menos treinta personas siguen desaparecidas este domingo en Filipinas tras el colapso de un edificio en construcción en la provincia de Pampanga, a unos ochenta kilómetros al norte de Manila, donde veintiséis ciudadanos ya fueron rescatados mientras continúan las labores de búsqueda, informaron autoridades locales.

 Foto: EFE
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La Oficina de Reducción y Gestión de Riesgos de Desastres (DRRMO, en inglés) explicó -en un comunicado- que el incidente se registró a las 3:00 hora local (19:00 GMT del sábado) en una estructura de hormigón de nueve pisos aún sin culminar, situada en la ciudad de Los Ángeles.

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El escrito, difundido por el ayuntamiento, explica que veinticuatro personas fueron rescatadas con éxito de la estructura colapsada.

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Se suman otras dos que se encontraban en una edificación contigua y que también resultaron afectadas por el derrumbe.

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Hasta ahora se desconoce el estado de estas personas. Según medios locales, algunas de ellas sufrieron heridas de variada consideración.

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Por su parte, el jefe de la Oficina de Información Pública de la ciudad, Jay Pelayo, declaró -a la emisora privada DZBB- que, según los datos preliminares, se estima "que todavía hay entre treinta y cuarenta personas atrapadas en el edificio en construcción".

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Las autoridades han desplegado a un centenar de funcionarios en el lugar, entre ellos rescatistas y paramédicos.

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Mientras tanto, las autoridades intentan determinar cuál fue la causa del desplome.

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Según medios filipinos, la mayoría de los rescatados y desaparecidos son trabajadores de la construcción que pernoctan en el sitio, incluso durante los fines de semana.

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Los pobladores están a la expectativa mientras los equipos de recate intensifican la búsqueda.

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