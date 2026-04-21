Tragedia en Chihuahua : mueren dos agentes vinculados a la CIA

En la Sierra de Chihuahua ocurrió un trágico accidente automovilístico que dejó como saldo a cuatro personas fallecidas, entre ellas dos ciudadanos estadounidenses que pertenecían a la CIA y formaban parte de trabajos vinculados a la lucha contra el narcotráfico en la región, y los mexicanos Román Oseguera Cervantes, y el agente Manuel Genaro Méndez Montes.
Según el reporte, dos funcionarios de la embajada de Estados Unidos murieron cuando regresaban del lugar de una operación antidrogas en el norte de México. De acuerdo con fuentes, ambos trabajaban para la CIA y participaban en actividades coordinadas con autoridades mexicanas.
El informe destaca que el papel de los trabajadores estadounidenses se enmarcaba en la lucha activa contra el narcotráfico en el hemisferio occidental, una estrategia que mantiene cooperación entre agencias de seguridad de distintos países para frenar el avance del crimen organizado.
El fatal accidente también cobró la vida de dos servidores públicos mexicanos. Tras el hecho, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que se investigará si la operación realizada pudo haber infringido las leyes de seguridad nacional del país.
Autoridades revelaron que las cuatro personas regresaban de una reunión con funcionarios mexicanos después de participar en una operación destinada a desmantelar un laboratorio clandestino de drogas en una zona remota del estado de Chihuahua.
Durante el trayecto de regreso, el vehículo en el que viajaban se salió de la carretera en la Sierra de Chihuahua, cayó por un barranco y posteriormente explotó, provocando la muerte inmediata de todos los ocupantes.
El fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, explicó que la oficina presidencial mexicana no fue notificada previamente de la tragedia, ya que en la intervención participaron agentes mexicanos y la planificación de la operación tomó cerca de tres meses.
Jáuregui Moreno detalló que los empleados estadounidenses se encontraban realizando labores de entrenamiento a unas ocho o nueve horas del lugar donde se ejecutó la operación contra el laboratorio clandestino de drogas.
Tras concluir la incursión, los funcionarios estadounidenses se reunieron con personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI). Horas después de ese encuentro se produjo el accidente que terminó en tragedia.
Horas más tarde, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, publicó un comunicado en su cuenta oficial de X en el que expresó sus condolencias y ofreció más detalles sobre el suceso.
Este incidente ocurre en medio de la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que México intensifique las medidas contra los cárteles de drogas. Mientras tanto, la CIA ha ampliado sus operaciones antinarcóticos en México y en otras partes de América Latina, insistiendo en trabajar en colaboración con las autoridades mexicanas.