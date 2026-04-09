Caso Ramiro Nast: fue a una fiesta y días después lo hallaron muerto en una heladera

Un joven de 23 años, identificado como Ramiro Fabian Nast, fue hallado muerto el pasado lunes 6 de abril en el interior de una heladera abandonada en un canal de la localidad de Funes, provincia de Santa Fe, en Argentina, días después de haber asistido a una fiesta. ¿Qué se sabe del crimen? A continuación los detalles.
El cuerpo fue encontrado en un zanjón cercano del lugar donde Ramiro había sido visto con vida por última vez. La heladera flotaba en el canal y sacarla no fue sencillo: hicieron falta bomberos, personal de Protección Civil, la Brigada de Rescate Acuático, sogas, una pasarela metálica.
La autopsia confirmó que Ramiro murió de un golpe en la cabeza. Los peritos calculan que lo mataron el sábado por la mañana, pocas horas después de la fiesta a la que asisitió el viernes 3 de abril por la noche.
Hay dos hombres detenidos por el caso. El primero, Luis Fernando V, de 29 años, fue arrestado el mismo lunes, señalado como el presunto autor del crimen. El segundo, Kevin Ariel T, de 25, se entregó voluntariamente al día siguiente, con su abogado al lado.
Quien no paró un segundo fue Yanina, la madre de Ramiro. Desde el primer momento en que su hijo dejó de dar señales, salió a buscarlo por todos los medios: publicó fotos, describió su tatuaje en la mano, pidió ayuda en redes sociales.
"A mi hijo lo amaba todo el mundo. La misma policía se sorprendió de cómo salió a buscarlo tanta gente", dijo Yanina. Para ella, Ramiro era querido en el trabajo, en la familia, en el barrio. Y fue tajante al descartar que su hijo tuviera algún vínculo con algún delito, ya que una de la hipótesis del caso apuntaba que su muerte podría estar relacionada con venta de drogas.
Pero también fue directa al apuntar hacia dónde mirar. "Lo único que sé es de gente de este barrio que comercializa (droga) y que tiene que ver con la muerte de mi hijo", afirmó, en referencia a personas del entorno del barrio Zona 5.
El móvil del crimen todavía no es claro, por lo que las autoridades siguen indagando en este caso que ya traspasó la frontera argentina hacia otros países.
Los investigadores también buscan saber si alguien más participó en el traslado de la heladera hasta el canal.
Los investigadores también buscan saber si alguien más participó en el traslado de la heladera hasta el canal, lugar donde fue hallado el cuerpo.