Caso Ramiro Nast: fue a una fiesta y días después lo hallaron muerto en una heladera

"A mi hijo lo amaba todo el mundo. La misma policía se sorprendió de cómo salió a buscarlo tanta gente", dijo Yanina. Para ella, Ramiro era querido en el trabajo, en la familia, en el barrio. Y fue tajante al descartar que su hijo tuviera algún vínculo con algún delito, ya que una de la hipótesis del caso apuntaba que su muerte podría estar relacionada con venta de drogas.