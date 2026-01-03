  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

Abrazos y lágrimas: así festejan los venezolanos en las calles la captura de Nicolás Maduro

Venezolanos en diferentes partes del mundo celebran la captura del presidente Nicolás Maduro. Aquí, las fotos muestran los abrazos y las lágrimas de los ciudadanos

  • Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 09:14
Abrazos y lágrimas: así festejan los venezolanos en las calles la captura de Nicolás Maduro
1 de 10

Ciudadanos venezolanos en varias ciudades del mundo festejaron con abrazos y alegría la captura de Nicolás Maduro, este sábado 3 de enero del 2026.

 Foto: Agencia EFE
Abrazos y lágrimas: así festejan los venezolanos en las calles la captura de Nicolás Maduro
2 de 10

Las imágenes muestran el emotivo festejo de los venezolanos en Santiago, Chile, donde un gran número de jóvenes salió a las calles.

 Foto: Agencia EFE
Abrazos y lágrimas: así festejan los venezolanos en las calles la captura de Nicolás Maduro
3 de 10

Cientos de venezolanos se encuentran en Santiago celebrando la noticia; en Miami, Estados Unidos, también se reportaron festejos.

 Foto: Agencia EFE
Abrazos y lágrimas: así festejan los venezolanos en las calles la captura de Nicolás Maduro
4 de 10

Con trompetas y banderas de Venezuela, los jóvenes salieron alegres a celebrar la captura de Nicolás Maduro, calificado por muchos como un dictador.

 Foto: Agencia EFE
Abrazos y lágrimas: así festejan los venezolanos en las calles la captura de Nicolás Maduro
5 de 10

Las venezolanas sonríen y bailan en las calles de Santiago, ondeando la bandera de su país y con la esperanza de una Venezuela “libre”.

 Foto: Agencia EFE
Abrazos y lágrimas: así festejan los venezolanos en las calles la captura de Nicolás Maduro
6 de 10

Grandes y pequeños han salido a las calles; algunas personas incluso lloran de felicidad, especialmente quienes aún tienen familiares en el país que vivían situaciones difíciles.

 Foto: Agencia EFE
Abrazos y lágrimas: así festejan los venezolanos en las calles la captura de Nicolás Maduro
7 de 10

Con consignas, gritos y cantos, los venezolanos celebran de forma emotiva; cientos de banderas venezolanas ondean en Santiago.

 Foto: Agencia EFE
Abrazos y lágrimas: así festejan los venezolanos en las calles la captura de Nicolás Maduro
8 de 10

Hay abrazos, lágrimas y muchos sentimientos encontrados entre los venezolanos que tuvieron que salir de su país.

 Foto: Agencia EFE
Abrazos y lágrimas: así festejan los venezolanos en las calles la captura de Nicolás Maduro
9 de 10

La emoción se siente fuera de Venezuela, aunque en Caracas se conoció que los supermercados comenzaron a abarrotarse ante el temor de lo que pueda ocurrir.

 Foto: Agencia EFE
Abrazos y lágrimas: así festejan los venezolanos en las calles la captura de Nicolás Maduro
10 de 10

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, fue capturado la madrugada de este sábado en su país y trasladado hacia Estados Unidos, acusado de varios delitos.

 Foto: EL HERALDO
Cargar más fotos