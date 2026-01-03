Abrazos y lágrimas: así festejan los venezolanos en las calles la captura de Nicolás Maduro

Ciudadanos venezolanos en varias ciudades del mundo festejaron con abrazos y alegría la captura de Nicolás Maduro, este sábado 3 de enero del 2026.
Las imágenes muestran el emotivo festejo de los venezolanos en Santiago, Chile, donde un gran número de jóvenes salió a las calles.
Cientos de venezolanos se encuentran en Santiago celebrando la noticia; en Miami, Estados Unidos, también se reportaron festejos.
Con trompetas y banderas de Venezuela, los jóvenes salieron alegres a celebrar la captura de Nicolás Maduro, calificado por muchos como un dictador.
Las venezolanas sonríen y bailan en las calles de Santiago, ondeando la bandera de su país y con la esperanza de una Venezuela “libre”.
Grandes y pequeños han salido a las calles; algunas personas incluso lloran de felicidad, especialmente quienes aún tienen familiares en el país que vivían situaciones difíciles.
Con consignas, gritos y cantos, los venezolanos celebran de forma emotiva; cientos de banderas venezolanas ondean en Santiago.
Hay abrazos, lágrimas y muchos sentimientos encontrados entre los venezolanos que tuvieron que salir de su país.
La emoción se siente fuera de Venezuela, aunque en Caracas se conoció que los supermercados comenzaron a abarrotarse ante el temor de lo que pueda ocurrir.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, fue capturado la madrugada de este sábado en su país y trasladado hacia Estados Unidos, acusado de varios delitos.