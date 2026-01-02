Joven atropella y mata a su prometido y amiga de él por celos en Brasil

Una joven brasileña identificada como Geovanna Proque da Silva, de 21 años de edad, atropelló y causó la muerte de su prometido, Raphael Canuto Costa, y de la amiga de él, Joyce Correa da Silva. ¿Por qué los mató? A continuación los detalles del caso.
El fatal hecho se registró durante la madrugada del pasado 28 de diciembre de 2025, en el barrio Campo Limpo, al sur de Sao Paulo.
Según el reporte preliminar de las autoridades, todo inició cuando Raphael participaba de una reunión con amigos, y su pareja vio imágenes del encuentro en redes sociales.
Al notar la presencia de Joyce Correa da Silva, de 19 años de edad, en esas fotos, Geovanna sintió "una crisis de celos", por lo que comenzó a discutir con su pareja a través de mensajes.
Luego, la joven se presentó en el lugar del encuentro y protagonizó una confrontación con Raphael y Joyce, situación que puso en alerta a quienes estaban presentes.
Para evitar que la tensión escalara aún más, Raphael decidió abandonar el sitio junto a Joyce en una motocicleta, tratando de poner distancia.
Sin embargo, Geovanna, que conducía un automóvil, los persiguió y los embistió a alta velocidad, en un acto que terminó en tragedia.
El impacto fue tan fuerte que Raphael y Joyce fueron lanzados aproximadamente 30 metros, falleciendo en el lugar del accidente.
Testigos del hecho relataron que, tras el atropello, la joven agresora dirigió expresiones ofensivas hacia quienes presenciaron la escena.
La relación entre Raphael y Joyce, según amigos cercanos, era solamente de amistad, sin indicios de un vínculo romántico más allá de eso.
Se confirmó que Raphael y Geovanna estaban comprometidos recientemente y tenían planeado viajar al día siguiente para celebrar su futura boda.
Geovanna Proque da Silva fue aprehendida en el mismo sitio del incidente, tras la intervención de los ciudadanos, quienes intentaron agredirla. Actualmente, la joven permanece bajo custodia de las autoridades, mientras continúan las investigaciones apoyadas en videos que fueron grabados por cámaras de seguridad de la zona.