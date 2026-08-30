Buscan en toda Suiza al autor de tiroteo en fiesta electrónica que dejó un muerto

Indicó que en las doce horas transcurridas desde los hechos se han obtenido datos que permiten concluir que en la zona donde se produjo el tiroteo -concretamente en los alrededores de un hipódromo donde se realizaba la fiesta- ya no hay peligro porque los autores han huido, y que en otras zonas o regiones de Suiza podría haber algún riesgo.