  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

Briseida subía fotos con armas y chalecos y fue asesinada por sicarios

Fotos con armas y chalecos de Briseida Abigail salieron a la luz en redes sociales tras registrarse su muerte, luego de que sicarios llegaran a su casa a matarla en Escuinapa, México

  • Actualizado: 21 de junio de 2026 a las 16:58
Briseida subía fotos con armas y chalecos y fue asesinada por sicarios
1 de 10

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa investiga un nuevo crimen registrado en el municipio de Escuinapa, México, donde Briseida Abigail perdió la vida tras ser atacada a balazos al interior de su vivienda en la colonia Azteca. Aquí los detalles:

Foto: Redes sociales
Briseida subía fotos con armas y chalecos y fue asesinada por sicarios
2 de 10

El hecho ocurrió al interior de la casa de Briseida en la colonia Azteca, en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, según los reportes.

 Foto: Redes sociales
Briseida subía fotos con armas y chalecos y fue asesinada por sicarios
3 de 10

Se informó que la noche del viernes se recibieron llamadas a los servicios de emergencia alertando sobre detonaciones de arma de fuego en dicho sector.

 Foto: Redes sociales
Briseida subía fotos con armas y chalecos y fue asesinada por sicarios
4 de 10

Al llegar a la escena, personal de Protección Civil localizó a la joven de 20 años de edad con heridas de arma de fuego, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital de la cabecera municipal.

 Foto: Redes sociales
Briseida subía fotos con armas y chalecos y fue asesinada por sicarios
5 de 10

Sin embargo, al llegar al hospital los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

 Foto: Redes sociales
Briseida subía fotos con armas y chalecos y fue asesinada por sicarios
6 de 10

Horas después del hecho, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer el crimen e identificar a los responsables.

 Foto: Redes sociales
Briseida subía fotos con armas y chalecos y fue asesinada por sicarios
7 de 10

En la escena también fueron asegurados casquillos percutidos y otros indicios.

 Foto: Redes sociales
Briseida subía fotos con armas y chalecos y fue asesinada por sicarios
8 de 10

En redes sociales comenzaron a circular videos e imágenes en los que la joven aparece portando equipo táctico y armas largas junto a otra persona.

 Foto: Redes sociales
Briseida subía fotos con armas y chalecos y fue asesinada por sicarios
9 de 10

"Por andar de alucín", fue uno de los comentarios más repetidos en las publicaciones sobre el caso.

 Foto: Redes sociales
Briseida subía fotos con armas y chalecos y fue asesinada por sicarios
10 de 10

Según versiones difundidas en medios locales, las autoridades no han confirmado si estos elementos tienen relación directa con el ataque armado, mientras que la investigación continúa.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos