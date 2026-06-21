Briseida subía fotos con armas y chalecos y fue asesinada por sicarios

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa investiga un nuevo crimen registrado en el municipio de Escuinapa, México, donde Briseida Abigail perdió la vida tras ser atacada a balazos al interior de su vivienda en la colonia Azteca. Aquí los detalles:
El hecho ocurrió al interior de la casa de Briseida en la colonia Azteca, en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, según los reportes.
Se informó que la noche del viernes se recibieron llamadas a los servicios de emergencia alertando sobre detonaciones de arma de fuego en dicho sector.
Al llegar a la escena, personal de Protección Civil localizó a la joven de 20 años de edad con heridas de arma de fuego, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital de la cabecera municipal.
Sin embargo, al llegar al hospital los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
Horas después del hecho, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer el crimen e identificar a los responsables.
En la escena también fueron asegurados casquillos percutidos y otros indicios.
En redes sociales comenzaron a circular videos e imágenes en los que la joven aparece portando equipo táctico y armas largas junto a otra persona.
"Por andar de alucín", fue uno de los comentarios más repetidos en las publicaciones sobre el caso.
Según versiones difundidas en medios locales, las autoridades no han confirmado si estos elementos tienen relación directa con el ataque armado, mientras que la investigación continúa.