"Él no está consciente de que la mató": Bob Johnny Guzmán apuñaló a su madre hasta matarla

Surgen detalles sobre la muerte de Josefa Soto, una madre dominicana, luego de que documentos de la corte señalaran que su hijo, Bob Johnny Guzmán, la atacó con un objeto punzante en Nueva York. Aquí los detalles:
Josefa Soto de Guzmán, de 57 años, fue encontrada sin vida el viernes pasado alrededor de las 3:30 p.m. dentro del edificio 1236 de Grand ConcourseVillage.
De acuerdo con el documento judicial, Bob Guzmán apuñaló a su madre en la cabeza y el pecho, lesiones que le causaron la muerte dentro del apartamento familiar en El Bronx, Nueva York.
Su esposo, Johnny Guzmán, fue quien encontró a la mujer con quien compartió más de 30 años de vida. “Yo la encontré sentada así y con los brazos duros y los ojos abiertos”, contó su esposo a Telemundo 47.
El acusado, que fue arrestado el martes, debe presentarse en corte el lunes y enfrenta cargos por asesinato, homicidio involuntario y posesión criminal de un arma.
“Aquí me siento muy solo porque ya se me murió mi mamá, mi papá, mi hermana, y ahora la esposa mía y mi hijo preso”, dijo Guzmán entre lágrimas.
El padre del acusado aseguró que su hijo tenía un problema de salud mental y que en distintas ocasiones buscó ayuda médica para él. “Yo no quería aceptar que él era enfermo y que iba a ser como su mamá”, expresó.
Continuó: “Pero si había indicios porque él la agredía, ya la había agredido. Uno le llamaba la ambulancia. Lo dejaban dos o tres días. Una semana y al otro lo enviaban para casa”, relató.
“Para mi él no está consciente de que la mató, quizas recuerda que le dio golpes, pero no que llegó tan lejos. No pasó por mi cabeza que iba a pasar”, agregó.
Tras el crimen, Guzmán Soto fue captado en video cuando salía del edificio con una maleta. Días después, las autoridades concretaron su arresto. La familia de Josefa Soto planea trasladar sus restos a República Dominicana, donde la espera su otro hijo.