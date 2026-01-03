Así fue cómo Nicolás Maduro facilitó el narcotráfico desde Venezuela hacia EE UU, según acusación

Según documentos judiciales, Nicolás Maduro, junto a miembros de su familia y funcionarios venezolanos, habría facilitado durante años el tráfico de miles de toneladas de cocaína, protegiendo los envíos desde el Aeropuerto de Maiquetía y otras rutas estratégicas hacia el norte. A continuación, la cronología de cómo el presidente venezolano, capturado este 3 de enero de 2026, facilitó el narcotráfico, según la justicia estadounidense.
De acuerdo con la acusación sustitutiva del Distrito Sur de Nueva York, los acusados Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Adela Flores de Maduro y Nicolás Ernesto Maduro Guerra, actuando conjuntamente con otras personas, participaron en una campaña persistente de tráfico de cocaína que resultó en la distribución de miles de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.
Presuntamente Nicolás Maduro Moros, junto con miembros de su familia y otros funcionarios, proporcionó cobertura policial y apoyo logístico para el transporte de drogas a través de Venezuela, con pleno conocimiento de que sus socios narcotraficantes trasladarían la cocaínacon destino a Estados Unidos.
¿Cómo inició todo?, según la justicia de Estados Unidos entre 2006 y 2008, mientras Maduro se desempeñaba como Ministro de Relaciones Exteriores, vendió pasaportes diplomáticos a narcotraficantes, facilitando el traslado de ganancias del narcotráfico desde México hacia Venezuela bajo cobertura diplomática.
Supuestamente Maduro coordinaba el uso de aeronaves privadas para transportar estas ganancias sin ser detectadas por las autoridades, mediante avisos a la embajada venezolana en México y reuniones con el embajador bajo pretextos diplomáticos
En 2007, Cilia Flores de Maduro participó en una reunión donde aceptó sobornos de cientos de miles de dólares para intermediar entre un narcotraficante de gran escala y el entonces director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela, Néstor Reverol Torres. Los acuerdos incluían pagos mensuales y sobornos adicionales por cada vuelo de cocaína, parte de los cuales eran entregados a la esposa de Maduro.
Entre 2003 y 2011, Diosdado Cabello Rondón, ocupando diversos cargos oficiales, facilitó que Los Zetas y narcotraficantes colombianos despacharan contenedores con hasta 20 toneladas de cocaína desde puertos venezolanos hacia México y Estados Unidos, protegidos por funcionarios militares conocidos como “los generales”, según Estados Unidos.
Desde 2004 hasta 2015, Maduro y su esposa trabajaron conjuntamente para traficar cocaína, incluso la incautada por las autoridades venezolanas, utilizando escoltas militares y grupos armados conocidos como colectivos. Además, ordenaron secuestros, golpizas y asesinatos contra quienes obstaculizaban su operación o les debían dinero del narcotráfico
En 2006, más de 5,5 toneladas de cocaína fueron despachadas desde Venezuela a México en un avión DC-9. La operación involucró a Cabello Rondón, Hugo Armando Carvajal Barrios (“El Pollo”) y el capitán Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez, quienes coordinaron el envío desde el hangar presidencial del Aeropuerto de Maiquetía, usando sobornos para aprobar el plan de vuelo.
Entre 2006 y 2009, Héctor Rusthenford Guerrero Flores (“Niño Guerrero”) brindó protección a narcotraficantes venezolanos, incluyendo el armado de escoltas con fusiles automáticos y granadas, y acompañó personalmente cargamentos de cocaína hacia aeropuertos o pistas clandestinas. Sus socios movían miles de kilogramos por envío, destinados a Estados Unidos.
En 2008, Ramón Rodríguez Chacín mantuvo un campamento y centro de entrenamiento de las FARC en Barinas con aproximadamente 200 miembros armados, aceptando sobornos para proteger a narcotraficantes de arrestos y discutió el tráfico de toneladas de cocaína con otros funcionarios, incluido Carvajal Barrios
En el 2011, el entonces líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”, financió laboratorios de cocaína en Colombia. La droga producida en estos laboratorios fue trasladada posteriormente hacia Venezuela bajo la protección de las FARC, y durante su transporte hasta una pista clandestina recibió cobertura adicional por parte de Hugo Armando Carvajal Barrios, un aliado cercano de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello Rondón.
Desde 2013, apenas meses después de asumir la presidencia, Maduro autorizó el despacho de 1,3 toneladas de cocaína en un vuelo comercial desde Maiquetía a París, que fue incautada por autoridades francesas. Tras ello, convocó reuniones con Cabello Rondón y Carvajal Barrios para redirigir rutas de narcotráfico y desviar la atención pública mediante arrestos selectivos
¿Cómo se involucra su hijo? Entre 2014 y 2017, su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra participó en múltiples envíos de cocaína, utilizando aviones de PDVSA y coordinando logística, escoltas y transporte, incluso discutiendo envíos hacia Estados Unidos.
En 2019, Maduro y Cabello Rondón dieron la bienvenida públicamente a líderes de las FARC tras su regreso a las armas
Entre 2020 y 2025, Maduro negoció envíos de cocaína y armas con representantes de las FARC en Colombia (un grupo guerrillero insurgente fundado en 1964), asegurando su tránsito hacia Estados Unidos a cambio de armamento, consolidando la logística del narcotráfico internacional vinculada a su familia y aliados
Finalmente, entre 2022 y 2025, Cabello Rondón continuó supervisando pistas clandestinas controladas por el ELN y coordinando el tráfico de cocaína hacia vuelos aprobados o clandestinos para evitar detección, recibiendo ganancias provenientes del narcotráfico y planeando su continuidad a través de Venezuela.