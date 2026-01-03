Así fue cómo Nicolás Maduro facilitó el narcotráfico desde Venezuela hacia EE UU, según acusación

En 2007, Cilia Flores de Maduro participó en una reunión donde aceptó sobornos de cientos de miles de dólares para intermediar entre un narcotraficante de gran escala y el entonces director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela, Néstor Reverol Torres. Los acuerdos incluían pagos mensuales y sobornos adicionales por cada vuelo de cocaína, parte de los cuales eran entregados a la esposa de Maduro.