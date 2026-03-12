Acusan a maestra de guardería en Nueva York de agredir a menores

Una maestra de guardería en Lindenhurst, Long Island, Nueva York, fue arrestada y enfrenta cargos por presunto maltrato a bebés a su cargo en un centro infantil, según informó la policía del condado Suffolk. El caso generó alarma entre familias y profesionales del sector educativo.
La acusada, Egan Marchena, de 27 años, habría protagonizado al menos dos episodios de conducta inapropiada hacia menores.
El 24 de febrero de 2025, presuntamente empujó de manera brusca a una niña de 17 meses durante la siesta, provocándole un corte en la boca que requirió puntos de sutura en el Good Samaritan Hospital. Las cámaras de videovigilancia del centro registraron el hecho y sirvieron como evidencia.
Un segundo incidente identificado en la investigación ocurrió el 10 de enero de 2025, cuando Marchena levantó a un niño de 18 meses por el torso y lo depositó de manera brusca en la cuna. Este episodio también quedó registrado en video, respaldando la acusación de un patrón de conducta.
Tras difundirse las denuncias, las autoridades recibieron reportes adicionales de padres y empleados actuales y anteriores del centro sobre supuestos antecedentes de conductas inapropiadas de la maestra.
El fiscal del condado Suffolk, Raymond A. Tierney, destacó la gravedad del caso y lo calificó como “una profunda traición a la confianza por parte de alguien que debía proteger y cuidar a estos niños pequeños”.
Marchena fue arrestada el 28 de febrero de 2025 y procesada formalmente el 6 de marzo de 2026 ante el juez Timothy P. Mazzei, enfrentando cargos de agresión y de poner en peligro el bienestar de un menor. Según el código penal de Nueva York, la condena por agresión agravada podría alcanzar hasta siete años de prisión.
Por el momento, la acusada permanece en libertad bajo fianza, con restricciones para trabajar con menores y la obligación de presentarse a todas las audiencias programadas. La próxima comparecencia está prevista para el 31 de marzo de 2026.
El caso ha generado debate sobre la seguridad y supervisión en guarderías. Colectivos de padres y organizaciones defensoras de la infancia han solicitado reforzar los estándares de control, la capacitación del personal y los sistemas de monitoreo permanente en los centros de cuidado infantil.
La investigación continúa abierta para determinar si existen otros incidentes o víctimas no identificadas hasta el momento.