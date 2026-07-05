Looks de la Prom 2026 de Elvel School

Katherine Montoya, Luis Romero y Marion Ivanna Mejía.
Leslie Marcela Paredes.
Marcela Urrutia.
Kaori López.
Mario Cálix, Elmer Montalván, Luciano Vittorio Pazzetti y José González.
Camila Girón Bendeck.
Rocío Dávila.
Marion Ivanna Mejía.
Raúl Tinoco y Sara Yip.
Míah Vindel, Seely Lamay y Daniela María Ramírez.
Sady Padilla y Raúl Tinoco.
Miguel Martínez, Carlos Mendoza y Lucas Oyuela.
Helena Isabel Mauri Franco.
Adriana Domínguez.
Ana Camila Almendarez.
Daniel María Ramíreza.
Míah Vindel.
Valeria Miranda.
Sara Yip.