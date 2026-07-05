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Looks de la Prom 2026 de Elvel School

Los tonos neutros dominaron los looks de la Prom 2026 de Elvel School, una velada que combinó minimalismo y glamour

  • Actualizado: 05 de julio de 2026 a las 09:58
Looks de la Prom 2026 de Elvel School
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Katherine Montoya, Luis Romero y Marion Ivanna Mejía.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Looks de la Prom 2026 de Elvel School
2 de 19

Leslie Marcela Paredes.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Looks de la Prom 2026 de Elvel School
3 de 19

Marcela Urrutia.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Looks de la Prom 2026 de Elvel School
4 de 19

Kaori López.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Looks de la Prom 2026 de Elvel School
5 de 19

Mario Cálix, Elmer Montalván, Luciano Vittorio Pazzetti y José González.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Looks de la Prom 2026 de Elvel School
6 de 19

Camila Girón Bendeck.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Looks de la Prom 2026 de Elvel School
7 de 19

Rocío Dávila.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Looks de la Prom 2026 de Elvel School
8 de 19

Marion Ivanna Mejía.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Looks de la Prom 2026 de Elvel School
9 de 19

Raúl Tinoco y Sara Yip.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Looks de la Prom 2026 de Elvel School
10 de 19

Míah Vindel, Seely Lamay y Daniela María Ramírez.

Foto: David Romero | EL HERALDO
Looks de la Prom 2026 de Elvel School
11 de 19

Sady Padilla y Raúl Tinoco.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Looks de la Prom 2026 de Elvel School
12 de 19

Miguel Martínez, Carlos Mendoza y Lucas Oyuela.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Looks de la Prom 2026 de Elvel School
13 de 19

Helena Isabel Mauri Franco.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Looks de la Prom 2026 de Elvel School
14 de 19

Adriana Domínguez.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Looks de la Prom 2026 de Elvel School
15 de 19

Ana Camila Almendarez.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Looks de la Prom 2026 de Elvel School
16 de 19

Daniel María Ramíreza.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Looks de la Prom 2026 de Elvel School
17 de 19

Míah Vindel.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Looks de la Prom 2026 de Elvel School
18 de 19

Valeria Miranda.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Looks de la Prom 2026 de Elvel School
19 de 19

Sara Yip.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
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