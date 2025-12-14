En medio de tensión política, FF AA realiza desfile militar para conmemorar bicentenario del Ejército

La conmemoración de este año coincide con el cese en el cargo del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, quien concluye su período después de ser blanco de múltiples críticas por una presunta "injerencia" en asuntos del Consejo Nacional Electoral (CNE), según ha señalado la consejera presidenta de ese organismo, Ana Paola Hall.