En medio de tensión política, FF AA realiza desfile militar para conmemorar bicentenario del Ejército

Las Fuerzas Armadas de Honduras conmemoraron este domingo los 200 años de la creación del Ejército con un desfile militar en Tegucigalpa, en el que participaron alrededor de 4.000 efectivos.
La actividad incluyó carrozas alusivas a la institución, unidades caninas entrenadas para la detección de drogas y labores de rescate, cadetes de academias militares, fuerzas especiales, así como piezas de infantería y artillería.
El portavoz de las Fuerzas Armadas, Mario Rivera, indicó a periodistas que en la conmemoración del bicentenario también participaron efectivos de la Policía Militar de Orden Público, la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval.
Aunque el Día del Ejército se celebra oficialmente el 21 de diciembre, su fundación se remonta al 11 de diciembre de 1825.
La conmemoración de este año coincide con el cese en el cargo del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, quien concluye su período después de ser blanco de múltiples críticas por una presunta "injerencia" en asuntos del Consejo Nacional Electoral (CNE), según ha señalado la consejera presidenta de ese organismo, Ana Paola Hall.
El desfile militar avanzó por el bulevar Suyapa, donde varios accesos permanecieron cerrados durante algunas horas.
Carrozas, tropas de infantería, pelotones de las academias militares, vehículos castrenses y unidades de artillería formaron parte del recorrido, en el que participaron alrededor de cuatro mil efectivos.
El desfile militar se lleva a cabo en el marco de una tensión política en Honduras, donde no hay una declaratoria oficial del nuevo presidente elegido en las elecciones y donde el actual gobierno promete no aceptar a ningún candidato.
Las Fuerzas Armadas también tienen una lucha importante en la protección de la flora y la fauna de Honduras, algo que además de demostrar el fuerte equipo con el que cuentan.
El desfile militar conmemora los 200 años de creación de la fuerza militar en el país, que por ley, las Fuerzas Armadas de Honduras son una institución obediente, apolítica y no deliberante, y tienen entre sus funciones el traslado, custodia y vigilancia del material electoral durante los procesos electorales.
Las Fuerzas Armadas mostraron el fuerte armamento militar con el que cuentan, esto en medio del llamado del expresidente Manuel Zelaya a la militancia de Libre a salir a las calles.
Los militares sostuvieron que el acto fue una conmemoración histórica y protocolaria para la institución por su labor en estos 200 años.