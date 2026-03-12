Ruta del oxígeno: parques nacionales de Honduras para visitar esta Semana Santa 2026

Para los que buscan un respiro del sofocante calor el Parque Nacional La Tigra, en Francisco Morazán, se mantiene como el guardián favorito de la capital. A solo 30 minutos de Tegucigalpa, este santuario ofrece un abrazo de clima frío y senderos bien señalizados, ideales para quienes disfrutan del camping bajo las estrellas y la observación de aves en un entorno que parece detenido en el tiempo.