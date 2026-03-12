Ruta del oxígeno: parques nacionales de Honduras para visitar esta Semana Santa 2026

Si busca alternativas diferentes y alejadas del bullicio y del mar para el feriado de Semana Santa 2026, existen opciones donde el verde esmeralda y el aire puro son los protagonistas. A continuación, algunos de los parques nacionales para desconectar del caos urbano y recargar energías.
Para los que buscan un respiro del sofocante calor el Parque Nacional La Tigra, en Francisco Morazán, se mantiene como el guardián favorito de la capital. A solo 30 minutos de Tegucigalpa, este santuario ofrece un abrazo de clima frío y senderos bien señalizados, ideales para quienes disfrutan del camping bajo las estrellas y la observación de aves en un entorno que parece detenido en el tiempo.
A pesar de que el parque está siendo amenazado por un incendio, los cuerpos de socorro luchan por mantenerlo a salvo, pues además de ser el pulmón de la capital, representa un pilar para la preservación ecológica y el equilibrio del potencial hidrológico y territorial de la zona.
Otra excelente opción es el Parque Nacional Pico Bonito en La Ceiba, donde los ríos y cascadas sirven de escenario para un contacto íntimo con la naturaleza durante la Semana Mayor.
Sus senderos intensos, estaciones de canopy, flora y fauna, hacen que los visitantes tengan una aventura extrema y placentera.
Para los que buscan tocar el cielo, la Montaña de Celaque en Lempira es la parada obligatoria. Hogar del Cerro Las Minas —el punto más elevado de nuestra geografía—, este parque es el templo del montañismo en Honduras.
Muy cerca de la joya colonial de Gracias, Celaque desafía a los senderistas con sus rutas de altura y un clima fresco que premia cada paso del ascenso con vistas que quitan el aliento.
Jardín Botánico Lancetilla, ubicado estratégicamente cerca de las playas de Tela, en Atlántida, es un rincón reconocido como uno de los jardines tropicales más grandes del planeta.
Es el lugar perfecto para caminatas suaves donde los más pequeños pueden aprender sobre especies exóticas y deleitarse con el avistamiento de aves, combinando lo mejor del aprendizaje ambiental con el descanso veraniego.
La aventura continúa sobre el agua en la Reserva de Cuero y Salado, un refugio de vida silvestre que ofrece una perspectiva distinta del Caribe.
Los paseos en lancha por sus canales son la vía de acceso a un mundo dominado por monos y aves tropicales.
Olancho no se queda atrás en esta oferta natural y presume con orgullo el Refugio de Vida Silvestre La Muralla. Este bosque nublado es el escape predilecto para quienes huyen del bullicio urbano y buscan el silencio absoluto.
Famoso por ser uno de los mejores lugares para la observación de quetzales, La Muralla garantiza un clima sumamente agradable que invita a la contemplación y a la paz interior bajo sus densas copas de árboles.
El Parque Nacional Cerro Azul Meambar (PANACAM) se alza como el balcón del Lago de Yojoa. Sus senderos de interpretación están diseñados para guiar al visitante a través de una explosión de vida silvestre, culminando en miradores que ofrecen una vista panorámica espectacular del lago más famoso de Honduras.
Es el destino ideal para quienes desean combinar la observación de aves con la fotografía de paisajes, cerrando con broche de oro un recorrido por los pulmones verdes del país.
Para que su experiencia en estos santuarios sea exitosa, los expertos recomiendan planificar el equipo básico: calzado con buen agarre, ropa impermeable —incluso en verano, pues en los bosques nublados la humedad es constante— y suficiente agua para las rutas largas.
Es vital recordar que estos ecosistemas son frágiles, por lo que la regla de oro es "no dejar rastro", regresando con toda la basura generada para preservar la limpieza de cada santuario natural.
Finalmente, la seguridad es prioridad durante esta temporada de alta afluencia. Se aconseja realizar los recorridos en las primeras horas del día para aprovechar la luz natural y evitar el agotamiento por calor en las zonas más bajas. Antes de emprender cualquier caminata de alta dificultad, como el ascenso a Celaque, asegúrese de informar a los guardaparques sobre su ruta y llevar un botiquín básico.