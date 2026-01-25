Roberto Contreras asume su segundo mandato y llama a “ponerse la camiseta de San Pedro Sula”

Con el llamado a dejar de lado los colores políticos y “ponerse la camiseta de San Pedro Sula”, el alcalde Roberto Contreras Mendoza inició este sábado su segundo mandato al frente de la Alcaldía sampedrana, durante la ceremonia de toma de posesión realizada en el gimnasio municipal.
El acto protocolario incluyó la imposición de la banda y la entrega del bastón de mando por parte de su esposa, Zoila de Contreras, marcando oficialmente el inicio del período municipal 2026-2030.
Con esta investidura, Contreras se convierte en el alcalde número 134 en la historia de la capital industrial y en el segundo en gobernar por un período consecutivo tras lograr la reelección.
En su mensaje como alcalde reelecto, Contreras reiteró que la nueva Corporación Municipal trabajará de manera conjunta, priorizando el desarrollo de la ciudad y apostando a fortalecer áreas como la educación técnica, la salud y los programas sociales, con énfasis en los sectores más vulnerables.
“Nuestro compromiso es continuar trabajando sin sacar un lempira prestado; seguiremos desarrollando San Pedro Sula”, expresó durante su intervención.
La ceremonia se desarrolló conforme al protocolo municipal, con la lectura del acta de juramentación de la Corporación Municipal a cargo de la secretaria municipal, María Luisa Pascua, ante la gobernadora política Alexa Solórzano.
Posteriormente, Contreras juramentó a los miembros presentes de la nueva corporación, entre ellos la vicealcaldesa Maritza Soto de Lara y varios regidores.
Esta es la primera vez que Roberto Contreras toma posesión un 25 de enero, ya que en su primer período la juramentación se realizó en una fecha distinta debido a situaciones vinculadas al Consejo Nacional Electoral (CNE).
En aquella ocasión, su hermano Rolando Contreras asumió temporalmente el cargo por 28 días antes de cederlo al actual edil.
Al evento asistieron empresarios, representantes del sector privado, autoridades policiales y militares, líderes religiosos, miembros del cuerpo diplomático y representantes de la sociedad civil, quienes acompañaron el inicio del nuevo período municipal.
Contreras agradeció el respaldo recibido y aseguró que los próximos cuatro años estarán enfocados en consolidar a San Pedro Sula como una ciudad más competitiva, moderna y con mejores oportunidades para su población.
