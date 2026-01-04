Protestan frente a la Embajada de EE UU en Honduras contra captura de Maduro y su esposa

Las imputaciones, formuladas en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y ratificadas el sábado, indican que Maduro habría encabezado durante años una estructura que empleó el narcotráfico como arma contra Estados Unidos.

Maduro y su esposa comparecerán mañana lunes ante un tribunal federal de Nueva York, en la que será su primera audiencia en EE.UU. tras su captura y traslado al país, confirmaron este domingo fuentes judiciales a EFE. Ambos permanecen desde la noche del sábado recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad.